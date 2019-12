'Het is een drama als de export naar Engeland wegvalt'

Pot- en perkplantenkweker Aad Scheffers uit Poeldijk zit donderdagavond op het puntje van zijn stoel voor de tv als duidelijk wordt dat premier Boris Johnson een meerderheid van de stemmen in het parlement heeft gehaald. 'Dat de Brexit er komt, is nu zo goed als zeker', reageert hij terneergeslagen. 'Ik vind het jammer, voor onze sector was het veel beter geweest als er een nieuw referendum was gekomen.'

De kweker maakt zich vooral druk over allerlei vertragingen tijdens het exportproces doordat er mogelijk strenge regels komen bij de douane. 'Daardoor moeten de planten misschien wel veel te lang in de wagens blijven staan, dat is een spookbeeld.' Daarnaast is hij bang dat hij een deel van zijn afzetgebied kwijtraakt. 'Wij exporteren 30 tot 40 procent van onze productie naar Engeland. Als we dat kwijtraken, is dat een drama. De wereld is groot, dus we gaan uiteraard op zoek naar andere afzetgebieden, maar die zullen er niet één, twee, drie zijn.'

Duidelijkheid

Evofenedex uit Zoetermeer, de ondernemersvereniging die voor handelsbedrijven werkt aan de beste logistiek, is blij dat Johnson een meerderheid van de stemmen heeft. 'Waar we bang voor waren is niet gebeurd; namelijk dat er geen deal zou zijn bereikt; dan was er pas echt chaos ontstaan', aldus algemeen directeur Bart Jan Koopman. 'Er is nu eindelijk duidelijkheid dat er een Brexit komt, dat geeft onze achterban rust.'

Als we er toch niet uitkomen met de Britten, kan er alsnog chaos ontstaan - Bart Jan Koopman, directeur Evofenedex

Diezelfde achterban heeft volgens hem de afgelopen tijd al heel wat maatregelen genomen ter voorbereiding op een eventuele Brexit. 'Ze hebben allerlei voorzieningen getroffen waardoor er bijvoorbeeld beter ingespeeld kan worden op vertragingen. Daarnaast zijn er ook voorraden aangelegd, voor als er toch een plotselinge harde Brexitdeal komt.' Volgens Koopman kunnen we nog niet helemaal opgelucht ademhalen. 'Vanaf 31 januari 2020 stapt Engeland dus uit de EU en in de periode tot 2021 wordt gewerkt aan een nieuwe handelsovereenkomst. Als we er toch niet uitkomen met de Britten, kan er alsnog chaos ontstaan.'

Pond

Kelly Kelly, is eigenares van expatwinkel Kellys Expat Shopping in Wassenaar. Voor haar zijn de verdere onderhandelingen zeer belangrijk, gezien de enorme import die zij vanuit Engeland heeft. 'Er moet wel een handelsovereenkomst uit komen, want bij een no-deal krijg ik te maken met enorme invoerrechten. Dat is niet één klein palletje, maar ontzettend veel; de gevolgen zijn niet te overzien.'

'Daarnaast gaat de pond omhoog; dan is het de vraag of mensen 8 euro willen betalen voor een pot Marmite, een vegetarische kruidenpasta.' De Britse expats die in de winkel komen zijn ook niet blij met de nieuwe ontwikkelingen. 'Ik zal nog blijven kopen hier, maar wel veel minder.'

'Het wordt lastiger'

Volgens Brexit-deskundige Jan-Willem Thoen van PricewaterhouseCoopers merken ondernemers op korte termijn nog niet zoveel van de Brexit. 'Tot eind 2020 is er een overgangsfase. Daarna is het Verenigd Koninkrijk een derde land. Dat betekent dat er bij in- en uitvoer van goederen procedures gevolgd moeten worden, douaneformaliteiten zijn en misschien heffingen komen. Het wordt lastiger.'

