Motorrijder ontkent hoge snelheid bij fataal verkeersongeval Rijswijk

Het ongeluk gebeurde op 23 juni op de kruising van de Haagweg met de Geestbrugweg. De aanklacht tegen B. is dat hij veel te hard reed, 100 kilometer per uur, in plaats van de maximaal toegestane 50 kilometer per uur. Ook zou hij met zijn motor op de verkeerde voorsorteerstrook hebben gereden. B. stelt dat hij kort voor het ongeluk juist helemaal tot stilstand was gekomen, toen weer optrok, en nog in zijn tweede versnelling zat toen de botsing plaatsvond. Hij kan dat dus nooit 100 kilometer per uur hebben gereden, aldus de motorrijder.

Er zijn camerabeelden van het ongeluk. De advocaat van B. hoopt dat er aan de hand daarvan een betere inschatting van de snelheid van de motor gemaakt kan worden. Op de beelden is ook te zien dat voor B. een driewielig motorvoertuig rijdt dat al bijna op de voetganger knalt. Volgens B. belemmerde dit motorvoertuig zijn zicht zo erg dat hij daardoor met het slachtoffer in botsing is gekomen.

Nog een getuige

De Haagse rechtbank heeft vrijdag, op verzoek van de advocaat van B., besloten dat er extra onderzoek van het NFI moet komen naar het ongeval. Bovendien zal, ook op verzoek van de verdediging, nog een getuige worden gehoord.

B. verwacht dat de camerabeelden en het onderzoek van het NFI hem goeddeels vrijpleiten van schuld aan het ongeval. Daarom heeft hij alvast een zogenaamd klaagschrift ingediend bij de rechtbank tegen de invordering van zijn rijbewijs. Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak tegen B. inhoudelijk wordt behandeld.