Kersverse burgemeester ontsteekt kerstboom tijdens Gouda bij Kaarslicht

Voor de 64ste keer stond de binnenstad in het teken van Gouda bij Kaarslicht, een van de oudste lichtjesavonden van Nederland. 'Naar schatting bezoeken zo'n 25.000 mensen vandaag onze stad', sprak de kersverse burgemeester de bezoekers toe. 'In onze samenleving is er volop verschil van mening. Vandaag vieren en voelen we de eensgezindheid, zo'n moment dat je graag samen bent met anderen.'

Samen met kinderburgemeester Talitha Schaddelee ontstak hij de lichtjes in de kerstboom:

'Jongste dochter geboren'

Ondanks de regen stond het afgeladen vol op het plein. Onder paraplu's en in regenkleding luisterden de bezoekers naar muziek en toespraken. De burgemeester deelde een persoonlijk verhaal met de bezoekers. 'Vanavond vieren we de geboorte van een kind. En afgelopen zaterdag werd onze jongste dochter geboren. Het is zo'n wonder, om zo'n lief kleintje in je armen te krijgen. Ook dat is kerstfeest: vieren van het leven, vieren van wat komt', sprak hij onder luid applaus.

'Hoe donker de Markt ook is: altijd is er wel een lichtpunt, schijnen er kaarsen. Net als bij ons. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Begin er maar mee. Wees een lichtje, juist voor mensen die tegen deze donkere dagen opzien. Tijdens dit Goudse feest voelen we de saamhorigheid. Het hemelse licht schijnt overal. Ik wens u hele liefdevolle, gelukkige en gezegende dagen toe.'