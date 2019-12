Van de hoofdredactie: Keuzes maken na een turbulent nieuwsjaar

We kijken terug op een jaar vol turbulente ontwikkelingen in onze regio. Het meest in het oog springend was al het nieuws in en om Den Haag: van de Haagse corruptiezaak rond twee wethouders tot het onderzoeksrapport over de vreugdevuren en het vertrek van burgemeester Krikke. Ook in 2020 blijft Omroep West het nieuws volgen, al maken we wel een paar keuzes. We kunnen niet alles blijven doen.

Terwijl de redactie drukdoende is met het voorbereiden van verslaggeving over de uitkomsten van het onderzoeksrapport naar de vreugdevuren, is daar ineens de mededeling dat twee wethouders in Den Haag worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. We schrijven dinsdagochtend 1 oktober en vanaf dan is het een en al hectiek op de redactie.

Het is een nieuwsjaar dat ons nog lang zal heugen. Burgemeester Krikke moet dan nog haar aftreden bekendmaken (haar keus om dat via Instagram te doen wordt op zichzelf al een nieuwsfeit) en van het afblazen van vreugdevuren hebben we dan nog geen weet. En saai is het in 2019 toch al niet. Delft wordt maanden geteisterd door een reeks geweldsincidenten. Twee coffeeshops komen steeds terug in het verhaal. Er is de ravage in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Een pand stort daar zondagmiddag 27 januari in na een explosie. Er raken tien mensen gewond. En, om ook niet te vergeten: Op 1 januari trekt een vonkenregen over Scheveningen, het jaar begint letterlijk met een dorp dat bijna in lichterlaaie staat.

Onvergetelijk nieuwsjaar

Het is een greep uit een onvergetelijk nieuwsjaar. Waarin ook nog eens Hagenaar Thijs H. wordt opgepakt. Op 4 mei wordt een 56-jarige vrouw vermoord in de Scheveningse Bosjes in Den Haag als zij haar hondjes uitlaat. Thijs H. is snel in beeld als verdachte en niet alleen voor dit feit. Zo wordt 2019 een jaar waarin je de diepte van de wallen onder de ogen bij menig collega gaandeweg ziet toenemen. Niemand klaagt daarover – wanneer het nieuws erom vraagt, gaan we hier bij Omroep West vol voor. Dat lukt zeker niet altijd optimaal, dat realiseren we ons. Als regionale publiek omroep persen we er niettemin alles uit: we zijn ambitieus en willen relevant zijn.

Niet alleen het nieuws vraagt onze aandacht. We maken ook andere verhalen, waaraan we – terugblikkend op 2019 – met plezier hebben gewerkt. Waar we trots op zijn. Van een documentaire over het World Forum in Den Haag tot verslaglegging van de Intocht van Sinterklaas en een bijzondere dag over 100 jaar radio vanuit het Kurhaus. Maar we zijn er ook bij live verslaggeving zoals bij de Nieuwjaarsduik, Lichtjesavond in Delft en Gouda bij Kaarslicht. We koppelen dat aan vaste programmering op radio met doordeweeks de Westwekker, Bas Muijs, Patrick van Houten, Justin Verkijk, Margriet van der Eijk en Tjeerd Spoor. Op televisie met onder meer de talkshow Frits!, Sport op vrijdag en zondag, Op de Kaart, Team West, het Weekoverzicht en Weet je nog – met veel extra live programma's en documentaires. Via de website en onze app – aangevuld met kanalen als Facebook en Instagram – informeren we je over het laatste nieuws.

We kunnen niet alles blijven doen

Hoe graag we dat ook zouden willen: we kunnen niet alles blijven doen. Omdat we de keus hebben gemaakt in te zetten op zo volwaardig mogelijke journalistiek – te ontdekken hoe het zit, feiten te belichten – verminderen we bepaalde activiteiten en programma's in 2020. Waar we onder meer volop inzetten op samenwerking met lokale omroepen als Bo (Bollenstreek), Sleutelstad (Leiden), WOS (Westland), Studio Alphen en DHFM (Den Haag), teams van specialisten voor specifieke onderwerpen (sport, veiligheid, politiek, zorg, cultuur & vrije tijd en evenementen) en we online vaker en nog beter aanwezig willen zijn, kunnen we gelet op al die ambities ons geld maar een keer uitgeven.

Daarom stopt op radio vanaf januari de Westwekker (6.00-7.00 uur) en heeft Margriet haar vertrek moeten aankondigen. Op televisie gaan we nog (slechts) zes afleveringen van de gewaardeerde talkshow Frits! maken (over het Songfestival en de lokale en regionale verbintenis hiermee) en gaan we het programma Op de Kaart herhalen en niet vers maken. Ook Weet je nog eindigt, evenals TV West Sport op vrijdag na de zomer. Team West – ons opsporingsprogramma in samenwerking met de politie, gemeente en het openbaar ministerie – blijft, net als TV West Sport amateurvoetbal op zondag. Ook zetten we, opnieuw, flink in op mooie documentaires en live-uitzendingen. Ook het TV West Nieuws en het weer van Huub Mizee blijven te zien.

Constructieve journalistiek

Voor alles blijven we inzetten op goede, constructieve journalistiek – met een belangrijke rol voor jou als inwoner, naar wie we luisteren. In 2020 richten we ons extra op 75 jaar vrijheid – de viering van dat belangrijke moment leidt tot bijzondere aandacht bij Omroep West. Als hoofdredacteur realiseer ik me dat die keuzes pijn kunnen doen, tegelijkertijd biedt het kansen om ons journalistieke werk goed te blijven doen.

Henk Ruijl

