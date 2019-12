Actiecomités ziekenhuizen blij met nieuwe cao: 'Betere balans tussen werk en privé'

Na maanden van estafettestakingen is er een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. De onderhandelingen tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de bonden voor een nieuwe cao zaten lange tijd muurvast. Actiecomités van ziekenhuizen in onze regio reageren positief op het akkoord.

De belangrijkste struikelpunten waren de eis van een structurele loonsverhoging van 5 procent, toeslagen wanneer je op het laatste moment opgeroepen wordt en betere afspraken over werk- en rusttijden. De afspraken die nu gemaakt zijn gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 tot 1 juli 2021.

Zo krijgt het personeel volgens de overeenkomst twee structurele loonsverhogingen. De eerste is van 5 procent op 1 januari 2020; de tweede loonsverhoging gaat in op 1 januari 2021 en bedraagt 3 procent. Bij onregelmatig werk komt er een hogere onregelmatigheidstoeslag. Ook kunnen medewerkers na een bereikbaarheidsdienst straks pas na acht uur worden opgeroepen in plaats van zes uur.

'Betere balans tussen werk en privé'

Actiecomités van het Alrijne Ziekenhuis, Langeland Ziekenhuis en het HMC reageren positief op de berichten over een overeenstemming. 'Het is een mooi en evenwichtig akkoord. De verslechteringen zijn van tafel en er zijn betere voorwaarden gekomen om de balans tussen werk en privé beter te krijgen', zegt een woordvoerder van het actiecomité van het Langeland Ziekenhuis.

Het actiecomité van het HMC is blij dat de overeenkomst is 'toegespitst op directe zorg.' Het Alrijne Ziekenhuis gaat de overeenkomst voorleggen aan alle collega's. 'We zijn blij dat het tot een akkoord gekomen is. Na het voorleggen aan onze collega's zullen we als actiecomité en ziekenhuis één geluid vormen.'

'Pas definitief na handtekening leden vakbonden'

De actiecomités hopen dat de zorg aantrekkelijker wordt en het personeelstekort wordt teruggedrongen met de betere arbeidsvoorwaarden. Zo gaan ook de leerlingssalarissen met 10 procent omhoog, krijgen coassistenten een stage- en reiskostenvergoeding en gaat de stagevergoeding van stagiaires omhoog. 'We hopen dat deze cao een positieve bijdrage gaat leveren aan de instroom van nieuwe verpleegkundigen die keihard nodig zijn in de gezondheidszorg om de werkdruk verder omlaag te brengen. Deze cao voelt voor mij als waardering voor het mooie en verantwoordelijke werk dat we dagelijks leveren', zegt de woordvoerder van het actiecomité van het Langeland Ziekenhuis.

De FNV spreekt van een evenwichtig akkoord. Wel benadrukt de vakbond dat de leden het laatste woord hebben. Elise Merlijn: 'De ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie gevoerd hebben voor deze cao, moeten zich kunnen vinden in het eindresultaat voordat wij onze handtekening zetten onder dit zwaar bevochten akkoord kunnen zetten.'