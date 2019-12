Quick Boys verliest bij nieuwe koploper, Katwijk wint van IJsselmeervogels

HHC Hardenberg is Herbstmeister geworden door een 3-1 overwinning op Quick Boys. In de tweede helft nam de ploeg uit Overijssel afstand van de Katwijkers. Dorpsgenoot VV Katwijk wist wel te winnen. Op De Krom werd IJsselmeervogels met 2-1 verslagen. Ook Noordwijk en Scheveningen pakten drie punten door respectievelijk Jong FC Volendam en Kozakken Boys te verslaan. Rijnsburgse Boys speelde met 2-2 gelijk tegen Spakenburg.

De enorm spannende wedstrijd tegen IJsselmeervogels heeft VV Katwijk met 2-1 gewonnen. Beide ploegen kozen de aanval, maar konden niet scoren in het eerste bedrijf. Daar bracht Marciano Mengerink vlak na rust verandering in. De aanvaller schoot in de 55ste minuut de 1-0 binnen op aangeven van Marouane Afaker.

Diezelfde Afaker schoot een minuut later bijna de 2-0 op het scorebord. Zijn inzet belandde echter op de lat. Ahmed El Azzouti wist wel te scoren. De IJsselmeervogels-aanvaller verschalkte de goed keepende Ricardo Kieboom met een leep boogballetje: 1-1.

Uiteindelijk was het routinier Robbert Susan die voor een Katwijkse overwinning zorgde. Hij kopte twee minuten voor het laatste fluitsignaal de winnende treffer binnen. Katwijk stijgt door de 2-1 overwinning naar de derde plaats in de Tweede Divisie.

Rijnsburgse Boys gelijk in enerverend duel

Spakenburg - Rijnsburgse Boys is in 1-1 geëindigd. Vince Gino Dekker bracht de club uit de provincie Utrecht na tien minuten voetballen op voorsprong. Dat was tegen de verhouding in, Rijnsburgse Boys ging voortvarend van start aan de boorden van het IJsselmeer.

Ondanks dat Rijnsburg de grote kansen had, maakte Dekker het tweede doelpunt voor de thuisploeg. Furhgill Zeldenrust deed nog voor rust wat terug voor (2-1).

Na rust bleef Rijnsburg op de deur kloppen. Uiteindelijk maakte Anthony van Dongen de meer dan verdiende gelijkmaker. In de slotfase creëerden beide ploegen nog wel kansen, maar kwamen ze niet meer tot scoren.

Vijf Noordwijkse doelpunten in een half uur

Bij Noordwijk - Jong FC Volendam was het vooral na rust feest. Na tien minuten voetballen in de tweede helft kwamen de mannen van trainer Kees Zethof op achterstand. Youssouf Blel maakte het doelpunt voor de tegenstander uit Noord-Holland.

Daarna nam Noordwijk het heft in handen. De ploeg uit het kustdorp maakte maar liefst vijf doelpunten in een half uur. Emiel Wendt, Denzel James (die tegen zijn broer speelde), Huib Oversloot, Nick van Staveren en Fanny Waandels verzorgden de productie voor de thuisploeg.

Scheveningen wint

Scheveningen heeft de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar afgerekend met Kozakken Boys. Op eigen veld werd de nummer acht uit de tweede divisie met 3-1 verslagen. Door de overwinning sluit de ploeg van John Blok het jaar af als nummer 16. En dat terwijl Scheveningen in de eerste vijf wedstrijden van het huidige seizoen geen wedstrijd wist te winnen. Sterker nog, het wist niet te scoren in die wedstrijden. Na de wedstrijd werd bekend dat Blok nog een jaar als hoofdtrainer blijft. Daarmee gaat hij zijn zeventiende (!) seizoen in als hoofdtrainer van de Schollekoppen.

Quick Boys verliest van koploper

In Hardenberg is Quick Boys met 3-1 onderuit gegaan tegen HHC. De Katwijkse spits Dennis Kaars trok na een half uur voetballen de stand gelijk. Quick Boys was op achterstand gekomen omdat Stephen Warmolts een vrije trap binnenschoot. 1-1 was de ruststand in Overijssel.

Na rust liet HHC zien waarom ze winterkampioen zijn van de tweede divisie. Via Jurjan Mannes kwam de ploeg na een uur voetballen op een 2-1 voorsprong. Quick Boys had daardoor nog lang zicht op een punt, ondanks dat de thuisploeg de wedstrijd dicteerde. Uitendelijk scoorde Rutger Etten de 3-1 in de vijfde minuut van de blessuretijd.

