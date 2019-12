PVV schrijft brandbrief aan burgemeester Remkes: 'Balster kan geen wethouder worden'

In de brief verwijzen PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis en PVV-raadslid Karen Gerbrands naar een artikel dat Omroep West op 9 oktober publiceerde over de benoeming van voormalig burgemeester Pauline Krikke. Daarin stond dat volgens anonieme bronnen twee prominente PvdA’ers gepasseerd werden. In Nederland kiest een vertrouwenscommissie waarin vertegenwoordigers van partijen uit de gemeenteraad zitten, een nieuwe burgemeester.

'Een vertrouwenscommissie werkt altijd onder strikte geheimhouding', schrijven Kruis en Gerbrands in de brief. 'Toch lekte op 9 oktober dit jaar de namen van twee gepasseerde PvdA-kandidaten uit bij Omroep West, dankzij anoniem bronnen. Martijn Balster zat namens de PvdA in de vertrouwenscommissie en kan mogelijk degene zijn die de uiterst vertrouwelijke informatie heeft gelekt.'

'Geen wethouder tot onderzoek is afgerond'

De provincie Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van lekken uit de vertrouwenscommissie. Totdat het onderzoek naar het lek is afgerond, kan Balster geen wethouder worden, vindt de PVV. 'Balster is niet boven alle twijfel verheven. De nieuwe coalitie is er alles aan gelegen de betrouwbaarheid van het Haagse stadsbestuur te herstellen. Een mogelijk herstel van dit vertrouwen zou onherroepelijk beschadigd raken indien er opnieuw een wethouder wegens een integriteitskwestie van het toneel moet verdwijnen', aldus de PVV. Ook Groep de Mos is het eens met PVV, laat de partij weten op Twitter.

Naast Martijn Balster, zat ook Karen Gerbrands namens de PVV in de vertrouwenscommissie die Krikke aanstelde. Verder was Rachid Guernaoui voorzitter, toen nog voor D66, Richard de Mos zat in de commissie voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Martin Wörsdörfer voor de VVD en Peter Bos voor de Haagse Stadspartij.

Nieuwe wethouder

Afgelopen maandag presenteerde het nieuwe Haagse college van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA het coalitieakkoord. Er was een nieuw college nodig omdat VVD, D66 en GroenLinks niet meer samen wilden werken met Hart voor Den Haag/Groep de Mos vanwege het corruptieonderzoek naar ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. CDA en PvdA schoven daarom aan. Donderdag worden de nieuwe wethouders Martijn Balster en Hilbert Bredemeijer (CDA) geïnstalleerd.