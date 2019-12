Remkes belooft Duindorpers: Voordat ik vertrek is vergunningstraject vreugdevuur 2020 afgerond

In een filmpje van ruim zeven minuten dat is verschenen op de Facebookpagina Duindorp Vreugdevuur gaat de waarnemend burgemeester het gesprek aan met boze Duindorpers. Daarin laten ze de burgemeester duidelijk weten boos te zijn dat het vreugdevuur 'van hen is afgenomen'.

De burgemeester zegt dat hij begin volgend jaar met de bouwers van de vreugdevuren om de tafel wil. 'Ik heb met Scheveningen de afspraak gemaakt om in januari te beginnen met het traject. En die afspraak wil ik ook met Duindorp maken. Ik wil voordat ik vertrek op 1 juli dat het vergunningtraject gericht op de jaarwisseling 20/21 is afgerond.'

'Burgemeester Den Haag is ook burgemeester Duindorp'

De Duindorpers reageren wantrouwend: 'Wij krijgen als Duindorp zijnde totaal niet het idee dat er initiatief vanuit de gemeente wordt genomen. Als u de burgemeester van Den Haag bent, bent u ook de burgemeester van Duindorp.'

Ook zijn de mensen in de video boos om het feit dat de burgemeester beelden van een vuurwerkbom naar buiten heeft gebracht. Volgens Remkes is het gooien van de vuurwerkbom naar een ME-bus in Duindorp poging tot doodslag. 'Je loopt heel de buurt belachelijk te maken', zegt een van de bewoners over de beelden. Volgens hem is het 'vuurwerk en geen bom.' 'Deze burgemeester heeft geen hekel aan Duindorp. Laat daar even geen misverstand over zijn', zegt Remkes verder tegen de Duindorpers.