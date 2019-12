Buurtonderzoek in Noordwijk na explosie eerder deze week

In de omgeving van de Binnenweg in Noordwijk doet de politie zaterdagavond buurtonderzoek na een explosie, eerder deze week. Door de knal raakten de ruiten van meerdere huizen beschadigd. De politie is dringend op zoek naar mensen die belangrijke informatie hebben.

De explosie was in de nacht van dinsdag op woensdag. Later vond de politie er resten van een explosief. In dezelfde nacht werd er bij een horecagelegenheid aan De Grent ook een explosief gevonden. De omgeving werd ruim afgezet.

In augustus ontplofte er op de Binnenweg al een handgranaat. En bij de horecazaak op De Grent werd toen ook een explosief neergelegd. Mogelijk was het projectiel dat op de Binnenweg ontplofte bedoeld voor de eigenaar van de club. Op last van de burgemeester is die zaak nu een week dicht.

Politiepost

Op de Binnenweg staat nu een tijdelijke politiepost, waar omwonenden terecht kunnen voor 'laagdrempelig contact' met de politie. Ook zaterdagavond zijn agenten daar aanspreekbaar.