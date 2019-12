ADO-doelman Koopmans: 'Het is echt heel hard punten sprokkelen'

Spits Tomas Necid werd in de 88ste minuut uitgeroepen tot man of the match. Twee minuten later voorkwam Koopmans een Groningse treffer door een een-tegen-een-duel van Joel Asoro te winnen. 'Het was een cruciale redding', zegt hij daarover. 'Misschien als ze een paar minuutjes hadden gewacht was ik Man of The Match geweest.'

'De sfeer in de kleedkamer was teleurstellend', zegt Koopmans vervolgens. 'We hadden zes punten willen halen de afgelopen twee wedstrijden, of minstens vier. Nu hebben we er twee. Als je een helft tegen tien man speelt moet je de wedstrijd over de streep trekken. We hebben te weinig kansen gecreëerd.'

