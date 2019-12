Zo'n 500 Delftse studenten zonder stroom, water en verwarming: 'Zoek een andere slaapplek'

Een studentenflat aan de Stieltjesweg in Delft zit compleet zonder elektriciteit, water en verwarming. Door een lekkage is zaterdag een schakelkast in het gebouw doorgebrand. 'We hebben de bijna 500 studenten geadviseerd om komende nacht ergens anders onderdak te zoeken', zegt Hans Pluim van studentenhuisvester Duwo.

Een van de studenten die is getroffen is de 20-jarige Rachelle, die studeert aan de TU Delft. 'We hebben inderdaad het advies gekregen om niet meer in het gebouw te verblijven', zegt ze. 'De koelkast werkt niet, dus eten bederft. Verder doet de verwarming het niet. En mensen hebben geen water.'

Volgens Rachelle is tegen de studenten gezegd dat de problemen tot na het weekend kunnen gaan duren. Maar dat kan Pluim niet bevestigen. 'We weten het echt niet', zegt hij. 'Het is geen kwestie van een stop vervangen. Het gaat om een grote schakelkast, waar alle stroom voor het hele gebouw doorheen gaat. En volgens de installateurs zijn er spullen nodig die ze niet op de plank hebben liggen.'

'Niet verstandig'

Het gebouw is zaterdagavond pikkedonker. Pluim: 'En de situatie is nu dat we bewaking hebben ingeschakeld om de boel te beveiligen. Verder begeleiden we de mensen, want zonder stroom in zo'n gebouw doe je niet veel.' Hij zegt dat alle studenten zijn geïnformeerd. 'Pak je spullen bij elkaar en zoek een ander verblijf. Want het is denk ik niet verstandig om te blijven zonder water, stroom en verwarming.'

Studente Rachelle is dan ook vertrokken. 'Ik ga nu in een hotel slapen.' Duwo heeft laten weten daarvoor een vergoeding te bieden van 100 euro per persoon per nacht. 'En morgen dan maar weer afwachten', zegt Rachelle.