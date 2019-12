Delftse studenten op straat door stroomuitval flat: 'Ik heb op de vloer van mijn werk geslapen'

De verontwaardiging is groot bij de bewoners van een studentenflat aan de Stieltjesweg in Delft. Sinds zaterdagmiddag zitten 500 bewoners zonder stroom en water na een lekkage. En die problemen op zijn vroegst maandag opgelost. Veel bewoners zijn boos over het gebrek aan berichtgeving van beheerder Duwo. Bewoners werden opgeroepen een andere slaapplek te zoeken, maar dat lukte niet iedereen. 'Ik heb op de vloer van mijn werk geslapen', vertelt Arman Akdeniz aan Omroep West.

Wesley de Vries kon terecht bij zijn vriendin in Den Haag en weet nog niet wanneer hij terug naar huis kan: 'We hebben gisteravond een mailtje van Duwo gekregen waarin stond dat we maandagochtend meer te horen zouden krijgen'. Volgens Wesley zou het pand in de tussentijd beveiligd worden, maar heeft hij op de Facebookpagina van de flat meerdere mensen horen zeggen dat iedereen zomaar het pand in kan. 'Ik ga er achteraan bellen. Het is toch gek dat we van niemand iets te horen krijgen?'

Medebewoner Arman Akdeniz had minder geluk: 'Ik kwam gisteravond thuis van de sportschool en zag heel veel mensen voor de lift staan. Ik ben slecht ter been en kon niet naar boven om mijn spullen te halen'. Uiteindelijk zag hij geen andere optie dan op de vloer slapen op zijn werk. Volgens Arman is de gebrekkige staat van het pand onder de bewoners al langer bekend: 'We hebben al vaker gehad dat er geen stroom of water was, maar nooit tegelijkertijd en nooit zo lang'.

In de steek gelaten

Arman is sinds zaterdagmiddag niet meer thuis geweest. 'Ik zit in mijn sportkleren en ik stink. Ik heb niet kunnen eten, omdat al mijn bankpassen nog thuis liggen. Zelfs al had ik het geld voor een hotel, dan had ik het alsnog niet kunnen betalen'. Volgens Arman zijn er meerdere problemen met het pand: 'Het heeft Duwo twee jaar gekost om mijn raamwerk te repareren. Er kwam allemaal koude lucht binnen. Er mag ook binnen gerookt worden, en ik kan op de veertiende verdieping de sigarettenrook van de twaalfde verdieping ruiken.'

Ook bewoner Jake van Kaam kan de problemen in het pand beamen: 'De schuifdeuren die de toegang tot de verdiepingen afsluiten zijn al een langere tijd kapot.' Volgens Jake hebben een aantal internationale studenten noodgedwongen de nacht in hun donkere kamers doorgebracht. Ook heeft een tiental bewoners aan hem bevestigd dat ze geen bericht hebben gekregen van Duwo. 'Ik voel me nu toch wel alsof ik in de steek ben gelaten', zegt Arman. Een bewoonster vertelt aan Omroep West dat alle bewoners elkaar zoveel proberen te helpen: 'We plakken deuren open en lenen elkaar kaarsjes uit, maar meer dan dat kunnen we niet.'

Uitzonderlijke situatie

Vestigingsdirecteur van Duwo Delft, Hans Pluim, noemt het een 'uitzonderlijke situatie.' 'We hebben wel vaker gehad dat een pand geen stroom had, maar nog nooit zo lang'. Volgens Pluim kan het nog wel even duren voordat het probleem is verholpen: 'Ik heb net de elektriciteitskast bekeken. Alles is doorgebrand. Om dat te repareren heb je speciale materialen nodig die de installateur niet zomaar in z'n busje heeft liggen.'

De berichten van bewoners over een gebrek aan communicatie en beveiliging kloppen volgens Pluim niet. 'Dit is hoe we altijd communiceren naar onze bewoners en dat gaat vrijwel altijd goed. We sturen de berichten naar de e-mailadressen die zij aan ons doorgeven. Ook loopt er met enige regelmaat beveiliging door het pand'. Pluim laat weten dat er maatregelen zijn genomen om het pand toegankelijk te houden: 'Een aantal deuren hebben een elektronisch slot. Die hebben we nu opengezet zodat mensen naar binnen kunnen als dat nodig is'. Pluim hoopt dat de situatie spoedig is verholpen: 'Ons streven nu is ervoor zorgen dat alle bewoners terug naar huis kunnen.'