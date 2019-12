Jan Zoutman verrast door aangekondigd afscheid Katwijk: 'Er is iets aan het groeien'

Het was de afgelopen weken een herhaling van zetten. Telkens werd Zoutman na een wedstrijd van Katwijk geconfronteerd met de vraag: 'Hoe ziet je toekomst eruit?'. Een knorrig antwoord volgde meerdere malen. Tot vorige week zaterdag. Toen verscheen er voor het eerst na het stellen van die vraag een lach op het gezicht van de ervaren trainer. Was een contractverlenging aanstaande? Het antwoord bleek uiteindelijk nee.

'Ik had dit niet aan zien komen', zegt Zoutman eerlijk. 'We zijn wat wisselvallig begonnen. Hebben knappe overwinningen geboekt, maar hebben zeker ook mindere wedstrijden gespeeld. En af en toe zat er ook een slechte tussen. Maar dat hadden we intern voorspeld. Vanwege blessures hadden we een wat langere aanloop nodig. Maar het vertrouwen bij de spelers en staf is heel groot.'

Gevoel

Zoutman vervolgt: 'Als je ziet hoe we aan het groeien zijn als team, dan zijn we op de goede weg. De keuze om niet met mij door te gaan, zit volgens mij meer in gevoel, dan dat er echt inhoudelijke argumenten zijn. Onze procesdoelen halen we tot nu toe allemaal. We zitten nog in de beker, we staan er goed voor in de competitie. Over de uitleg van de club wil ik daarom ook niet zoveel zeggen, want ik kan er niet veel mee.'

Katwijk maakt het seizoen wel af met Zoutman, maar moet dus op zoek naar een andere trainer. Onder andere de naam van Ted Verdonkschot gaat rond. Hij is op dit moment de coach van IJsselmeervogels, maar vertrekt daar na dit seizoen. Hij heeft met hoofdklasser Velzen ook al een nieuwe werkgever, maar in zijn contract daar zit een clausule. 'Ik ben blij met mijn contract bij die club. Ze zijn erg ambitieus en hebben jonge jongens', zegt Verdonkschot. 'Katwijk heeft nog niet gebeld, maar ik sta er wel voor open.'

Adrie Poldervaart

Geruchten over de komst van Adrie Poldervaart naar Katwijk, zijn niet waar. Hij is op dit moment assistent-trainer van Danny Buijs bij FC Groningen en heeft in het verleden onder meer aan het roer gestaan bij de amateurs van Barendrecht. 'Ik hoorde ook dat ik twee keer op gesprek zou zijn geweest. Maar als dat zo was, zou ik nu dood neervallen. Dat zweer ik je', laat hij aan Omroep West weten.

LEES OOK: Quick Boys verliest bij nieuwe koploper, Katwijk wint van IJsselmeervogels