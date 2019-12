Driejarenplan ADO: terug naar natuurgras, het Zuiderpark en structureel in het linkerrijtje

Bij zijn aanstelling vertelde ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi dat hij honderd dagen de tijd zou nemen om de organisatie goed te leren kennen om vervolgens een plan te realiseren voor de toekomst. Die dagen zijn voorbij. Twee weken geleden presenteerde Hamdi zijn plannen in China aan grootaandeelhouder United Vansen. Maandag maakte hij zijn visie voor de toekomst in Nederland wereldkundig.

Er zijn drie zaken die eruit springen tijdens de presentatie van Hamdi. Zo gaat ADO Den Haag komend seizoen weer op natuurgras spelen. De Haagse club ging in 2013 over naar kunstgras. Daarnaast moet er in het Zuiderpark een trainingsaccommodatie voor het eerste elftal komen en over drie jaar moet de club structureel in het linkerrijtje van de eredivisie spelen.

'Het is ambitieus, en ik vind ook dat je dat moet zijn, maar het is ook realistisch', legt Hamdi uit. 'Je zal ook wel moeten. Als club moeten we vooruit. Dat het natuurgras terugkeert, is denk wel het belangrijkst. Er zijn spelers die daar graag op willen spelen. Voor de plannen hebben we wel meerdere partijen nodig. De gemeente is belangrijk, maar ook onze grootaandeelhouder.'

Dit is wat Hamdi nog meer in zijn plannen heeft staan:

- ADO-vrouwen niet in stichting, maar onder de vlag van ADO

- Meer Aziatische spelers in eerste elftal ADO

- Aziatische spelers in jeugdopleiding

- Meer jeugdspelers door laten breken in A-selectie

- Chinese accountmanager aanstellen om Chinese bedrijven te enthousiasmeren om zich commercieel aan ADO te verbinden

- De gemeente terug als aandeelhouder

- Partnership met andere clubs aangaan

- Scouts die de Aziatische voetbalmarkt in kaart brengen

Is er geld?

Hamdi is twee weken terug met een delegatie van ADO bij de grootaandeelhouder in China op bezoek geweest. Daar reageerden ze volgens hem positief op zijn verhaal. 'Ik moet zeggen dat het op een goede manier ontvangen is. De visie wordt omarmd, ook door de HFC en de Stichting Toekomst ADO.'

We kunnen nu twee dingen doen: in het verleden blijven hangen, of vooruit kijken - Mohammed Hamdi

Voor de plannen van Hamdi, is geld nodig. Directeuren die in het verleden aan het roer van de club stonden hadden ook ideeën, kregen toezeggingen uit China voor geld, maar zagen daar vervolgens weinig van terug. Krijgt Hamdi wél munitie om zijn plannen door te voeren? 'Wij hebben wel het idee dat we dat gaan krijgen. Uiteindelijk is het ADO waar het om gaat. United Vansen is de grootaandeelhouder en zij willen ook dat het goed gaat met de club.'

Vooruit kijken

Kees Jansma zei onlangs in de media dat 'ADO pas plannen uit gaat voeren, zodra het geld op de rekening staat'. 'Het logisch dat hij dit zegt', zegt Hamdi. Maar voegt daar meteen aan toe: 'Op die manier gaan wij niet aan de slag. Er zijn dingen in het verleden niet goed gegaan, dat mag als een feit worden bestempeld.'

'We kunnen nu twee dingen doen: in het verleden blijven hangen, of vooruit kijken. Wij gaan dat laatste doen. Nogmaals het gevoel is goed. En wij hopen dit plan tot uitwerking te brengen.'

