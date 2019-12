Stroom- en watervoorziening Delftse studentenflat deels hersteld na stroomstoring

Het is maandag druk bij de studentenflat. Een groot deel van de vijfhonderd bewoners komt de schade opnemen die is ontstaan door de stroomstoring die zaterdagavond begon. 'Mijn boodschappen zijn ontdooid en er lag daardoor wat water op de vloer', vertelt Ahmed. 'Bij mij viel het nog wel mee, maar ik heb anderen gehoord waar het een stuk erger was. Daar zat het hele laminaat onder door het water van de koelkast en de vriezer.'

Ook Jeroen vertelt dat de schade bij hem meevalt. 'Ik had gelukkig niet zoveel boodschappen in mijn koelkast liggen. Maar de vriezer was helemaal ontdooid en dat kan wel schade geven. Gelukkig lag er niet veel water, dus ik hoop dat het mee valt.'

Communicatieproblemen

Op de Facebookpagina van de flat wordt een mail van Duwo gedeeld. Daarin biedt de woningcorporatie zijn excuses aan voor de communicatieproblemen van het afgelopen weekend. Volgens Duwo kreeg een aantal bewoners vanwege technische problemen geen e-mails met daarin meer informatie over de situatie. De corporatie raadt de bewoners die wel stroom hebben aan om zo snel mogelijk geboekte hotelkamers te annuleren. Die bewoners krijgen daar individueel bericht over.

Hans Pluim, vestigingsdirecteur Duwo Delft, laat aan Omroep West weten dat de benodigde materialen voor de reparaties aanwezig zijn, maar dat het maandag waarschijnlijk niet meer lukt om de stroom- en watervoorziening voor het hele pand te herstellen. 'Morgenochtend gaat het systeem er heel even uit voor de reparaties, maar daarna werkt hopelijk alles weer. In alle algemene ruimtes doen de voorzieningen het in ieder geval weer', aldus Hans Pluim.

