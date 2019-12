Hoge Raad buigt zich over euthanasie bij wilsonbekwame patiënten

De Hoge Raad buigt zich dinsdag over een Haagse euthanasiezaak uit 2016. In april van dat jaar pleegde een verpleegarts euthanasie op een zwaar dementerende en wilsonbekwame patiënte. De arts is door de rechtbank ontslagen van rechtsvervolging. Maar om toekomstige gevallen goed te kunnen beoordelen wil de procureur-generaal bij de Hoge Raad toch een uitspraak van de hoogste rechter in Nederland.

In september heeft de rechter de arts ontslagen van alle rechtsvervolging omdat zij vond dat de arts zich had gehouden aan alle eisen van zorgvuldigheid die in de wet staan. Het OM was het niet eens zijn met het vonnis, maar zag af van hoger beroep omdat een nieuwe rechtszaak heel belastend is voor de 68-jarige, inmiddels gepensioneerde, arts. Voor de rechtbank had het OM een schuldigverklaring zonder strafoplegging geëist.

Helderheid scheppen

Toch wil de procureur-generaal duidelijkheid over de euthanasiewetgeving en de medische praktijk. Daarom wordt het dossier nu voorgelegd aan de hoogste rechter van Nederland. Dat heet 'Cassatie in het belang der wet'. Het gaat dan puur om de beoordeling van de feiten zodat n de toekomst duidelijk is hoe de Hoge Raad denkt over over de euthanasiewetgeving.

Wat het oordeel ook gaat zijn van de Hoge Raad, het heeft geen gevolgen voor de arts die door de lagere rechter is ontslagen van rechtsvervolging. Die uitspraak blijft gewoon staan.

