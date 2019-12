Zwembad De Boetzelaer: van de verwoestende brand tot aan eerste paal

Het is donderdagavond 28 februari. Om 22.30 uur krijgt de Westlandse brandweer een eerste melding van een uitslaande brand in zwembad de Boetzelaer aan de Madeweg in Monster. Ze rukken met groot materieel uit. Tevergeefs. De hulpdiensten kunnen niet meer voorkomen dat het gebouw ongeveer een uur later volledig in de hens staat. De brandweer ontsnapt ternauwernood aan een rookgasexplosie. Achteraf blijkt dat de vlammen begonnen zijn in een frisdrankautomaat.

Vanuit de hele regio wordt verslagen gereageerd op het afgebrande zwembad. Van diploma- tot discozwemmen en bruiloften, De Boetzelaer blijkt van grote betekenis voor veel mensen van Den Haag tot aan Leidschendam en Westland.

Persoonlijk drama

Voor directeur Peter Wielaart is het in de as gelegde zwembad een groot persoonlijk drama. Hij zou dit jaar na 45 jaar met pensioen gaan. 'Ik had me een heel ander afscheid voorgesteld. Ik zou een fantastisch bedrijf achterlaten, maar het mag niet zo zijn', zegt Wielaart negen maanden geleden tegen Omroep West. Hij vindt het nog het ergst voor zijn medewerkers. 'Die hebben altijd met hart en ziel voor dit bedrijf gewerkt en doen dat nog steeds. Het is één grote familie en zij hebben straks geen baan meer.'

Desalniettemin spreekt de directeur al vrij snel over de bouw van een nieuw zwembad en een architect zet de eerste schetsen op papier. Maar hoe en met welk geld moet het zwembad gebouwd worden? Dat blijkt niet zo eenvoudig. Is er wel een aannemer te vinden voor zo'n groot zwembad en hoeveel keert de verzekering uit?

Miljoenenlening

Uiteindelijk blijkt dit bedrag een stuk minder dan de nieuwbouw uiteindelijk gaat kosten: namelijk ruim 13 miljoen euro. Er wordt een beroep gedaan gedaan op de gemeente Westland. Die staat uiteindelijk garant voor een miljoenenlening, waardoor de bouwplannen de afgelopen maanden uitgewerkt kunnen worden.

Daarnaast levert een crowdfundingactie voor het in de as gelegde zwembad bijna 23.000 euro op. Het streefbedrag was 25.000 euro. Directeur Peter Wielaart laat weten het geld te gebruiken voor nieuwe speeltoestellen in het zwembad.

Hoe ziet het zwembad er uit?

Het wordt een energiezuinig bad, dat met aardwarmte verwarmd kan worden. Ook worden tweehonderd zonnepanelen op het dak geplaatst en krijgt De Boetzelaer een groter lesbad en ruimere kleedkamers.

Om dinsdag 12.00 uur wordt de eerste paal officieel de grond in geslagen. Het voornemen is dat het zwembad in het voorjaar van 2021 opengaat.