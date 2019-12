Emotioneel eerbetoon aan zieke voetbaltrainer Wolter: 'Zo mooi, al die oude spelers'

Jeugdcoördinator Arjan Keijmel ontving Wolter om 8.30 uur, om nog even rustig in de bestuurskamer een bakkie koffie te drinken. Maar Wolter, door Arjan vooral omschreven als 'man met hart voor de zaak', wilde al snel naar het hoofdveld om de warming-up te zien. 'Dan kon hij de basisopstelling goed bepalen.'

Vanwege de late zonsopgang brandde de lichten nog boven het veld, maar de tribune zat al vol met spelers en ouders van teams die hij getraind heeft. Wolter raakt ontroerd als hij er over vertelt: 'Zo mooi, al die oude spelers.' Dat je daarmee een tribune kan vullen is niet zo gek: Wolter is, met een paar uitstapjes tussendoor, sinds 2001 betrokken bij Forum Sport en heeft dit seizoen tien teams onder zijn hoede. Op de opmerking dat dat er veel zijn, zegt Arjan: 'Vorig jaar waren het er zeventien.'

Bekijk hier de beelden die Arbel Eshet draaide van het eerbetoon:

De Dolle Discipline Doctrine

Wolter is vijf avonden per week aanwezig op de club, 'plus de zaterdag'. Hij noemt het een voordeel van het ziek zijn: 'Tot vijf jaar geleden had ik een kapperszaak. Echt niet dat je dan op zaterdag kan coachen. Toch beter, want dan kan je de trainingen afstellen op wat er in de wedstrijden gebeurt.'

Dat Wolter zo veel teams traint, ligt niet alleen aan hemzelf: 'De teams zelf blijven maar naar mij toekomen of ik ze wil trainen, en ik kan geen nee zeggen. Daarom was ik soms extra streng, in de hoop dat ze dan niet meer wilden, haha.' Toch schuilt in dat streng zijn ook zijn geheim, vertelt hij: 'Ik dolde met ze, maar kon weleens op ze schelden. Ik noem het DDDD, De Dolle Discipline Doctrine.' Arjan bevestigt dit: 'Met 80 procent inzet moet je bij Wolter echt niet komen aanzetten.'

Wolter Wullur kleedkamergebouw

Dat spelers gesteld zijn op Wolter, blijkt wel als ze aan het eind van de wedstrijd hun tenue uittrekken en daaronder witte shirts verschijnen. 'Bedankt Wolter', staat erop, samen met veel hartjes. Het is niet de enige verassing voor Wolter deze dag. Na afloop van de wedstrijd wordt bekend dat de kleedkamers voortaan het 'Wolter Wullur kleedkamergebouw' heten.

Prachtig, zegt Wolter hierover: 'Ik hoorde dat ze eerst eraan dachten om de tribune naar mij te vernoemen, maar ik ben blij dat ze dat niet gedaan hebben. De tribune is voor toeschouwers, daar heb ik niet zo veel mee. De kleedkamer is voor spelers.'