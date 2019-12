Thijs H. opnieuw voor de rechter, bespreking rapport Pieter Baan Centrum

Vorige week berichtte de Limburgse omroep L1 dat deskundigen in dat rapport de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar zouden achten. Mocht de rechter hier in meegaan dan kan hij Thijs H. geen gevangenisstraf opleggen. Volgens de wet kan de verdachte dan namelijk alleen een strafrechtelijke maatregel, zoals tbs, krijgen.

Het Openbaar Ministerie vindt het kwalijk dat er al voorafgaand aan de zitting informatie naar buiten is gekomen. 'Met leden ogen zien we het aan', zegt een woordvoerder. 'Deze informatie hoort besproken te worden in de zittingszaal.' Eerder hadden de betrokken advocaten al aangegeven niet inhoudelijk op de gelekte stukken in te willen gaan.

Op de plek waar het lichaam van Etsuko werd gevonden is nog steeds een herdenkingsplek. | Foto: Omroep West

Opdrachten via nieuwsberichten

De moorden zijn begin mei in Den Haag en Limburg gepleegd. Op 4 mei maakt Thijs H. zijn eerste slachtoffer. Hij doodt de dan 56-jarige Etsuko die haar hondjes aan het uitlaten is in de Scheveningse bosjes in Den Haag. Drie dagen later steekt hij een man en een vrouw dood op de Brunssummerheide in Limburg. Op 8 mei verspreidt de politie de naam en een foto van de verdachte. Binnen een paar uur kan Thijs H. worden gearresteerd.

Thijs H. heeft inmiddels bekend. Naar eigen zeggen handelde hij in opdracht van signalen die hij onder meer via nieuwsberichten doorkreeg. Hij zegt dat hij in een psychose verkeerde. Het Openbaar Ministerie heeft eerder aangegeven bewijzen te hebben die duiden op andere motieven dan een psychose. Zo zou de verdachte sites hebben bezocht met informatie over hoe je je moet gedragen als psychopaat en hoe je de politie en justitie voor de gek kan houden.

Onderzoekswensen

Dinsdag is een zogeheten regiezitting en zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld. Er zal onder meer bekeken worden of de officier van justitie en de advocaat van Thijs H. vragen hebben naar aanleiding van het rapport van het Pieter Baan Centrum. Ook andere onderzoekswensen, zoals het oproepen van aanvullende getuigen, kunnen aan de orde komen.