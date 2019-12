Volgend seizoen nieuwe topcompetitie voor voetbalteams Onder 21 en -23

De KNVB voert volgend seizoen twee nieuwe competities in, voor de leeftijdscategorieën Onder 21 en Onder 23. Dat is maandag besloten tijdens de bondsvergadering van de nationale voetbalbond.

Na de zomer wordt er gestart met een Onder 21 competitie voor betaald voetbalclubs en amateurverenigingen die met hun huidige Onder 19 uitkomen in de Tweede Divisie of hoger. Ook wordt er een Onder 23-competitie opgericht voor hoog spelende amateurclubs (in elk geval voor verenigingen uitkomende in de 2e/3e divisie) die niet direct in aanmerking komen voor de Onder 21 competitie.

Vanaf eind januari worden clubs nader geïnformeerd door de KNVB over de concrete uitwerking van deze plannen. Verder worden er bijeenkomsten georganiseerd om de behoefte te peilen voor meer Onder 23 competities in het lagere amateurvoetbal.

Fase tussen jeugdvoetbal en het eerste elftal

Op dit moment is er volgens de KNVB nog geen goede competitie voor de fase dat spelers (nog) niet in het eerste elftal spelen, maar ook geen jeugdspelers meer zijn. 'Dit beperkt de ontwikkeling van veel jonge spelers terwijl de ambitie juist is om talent te ontwikkelen.'

Zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal is het tussen de ‘jeugd’ en het eerste elftal moeilijk voor spelers om regelmatig competitieve wedstrijden te spelen en om uiteindelijk de stap van jeugd naar het eerste elftal te kunnen maken', schrijft de bond.

Geen promotie tussen eerste en tweede divisie

Tijdens de bondsvergadering is eveneens besloten dat er in de komende drie seizoenen geen promotie- en degradatieregeling komt voor eerste teams tussen de eerste en tweede divisie. Wel is er vanaf het seizoen 2021/22 promotie en degradatie mogelijk voor beloftenteams tussen de eerste en tweede divisie. Ook spelen er met ingang van het seizoen 2020/21 geen beloftenteams meer in de derde divisie.