Leidse burgemeester over animo bijeenkomst aanrandingen: 'Hausse op social media'

Ongeveer twintig studenten kwamen maandagavond af op een bijeenkomst rond de recente verkrachting en aanrandingen in Leiden. Burgemeester Henri Lenferink beantwoordde samen met de politie vragen van studenten omdat er veel onrust ontstaan. 'Wat in ieder geval wel duidelijk is: het is een hausse op social media geweest', zegt de burgemeester over de opkomst.

Bij de bijeenkomst bij studentenvereniging Augustinus waren ook vertegenwoordigers van de Leidse Hogeschool, de Universiteit Leiden en slachtofferhulp aanwezig. De bijeenkomst werd mede georganiseerd omdat studenten vorige week aangaven dat ze niet serieus genoeg genomen werden. 'Ondanks het feit dat er niet zoveel mensen waren, ben ik toch blij dat we dit gedaan hebben', zegt burgemeester Lenferink. 'Nu heeft iedereen nogmaals mijn verhaal gehoord en kon iedereen zijn of haar vragen kwijt.'

Het verhaal van de burgemeester is steeds geweest dat de politiecijfers en aangiften niet laten zien dat er sprake zou zijn van meer verkrachtingen of aanrandingen dan normaal in Leiden. Toch bleef er onrust in de studentenwereld. 'Wat in ieder geval wel duidelijk is: het is een hausse op social media geweest', zegt Lenferink. 'Mogelijk dat de recente aanhouding van een verdachte de onrust ook wat heeft weggenomen.'

Verdachte langer in voorarrest

Deze 21-jarige verdachte wordt nog twee weken langer in voorarrest gehouden. Deze man zou in de nacht van 3 op 4 december de intieme delen van een 24-jarige vrouw hebben betast. Ook wordt hij verdacht van een soortgelijk incident op 6 november in de Hekkensteeg.

