Deskundigen bevestigen: Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar

Drievoudig moordverdachte Thijs H. uit Den Haag is inderdaad volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat zeggen deskundigen van het Pieter Baan Centrum. De conclusie van het onderzoek werd dinsdagochtend bevestigd tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Maastricht.

De Limburgse omroep L1 meldde vorige week al dat deskundigen de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar achtten. Het Openbaar Ministerie (OM) noemt het kwalijk dat die informatie al vóór de zitting naar buiten is gekomen.

Thijs H. werd in mei van dit jaar na een klopjacht aangehouden voor de drie moorden. Eerder gaf hij al toe schuldig te zijn. 'Ik beken dat ik deze moorden heb gepleegd', zei hij tijdens een zitting in augustus. H. verklaarde toen ook dat hij handelde in een psychose.

Lichamen gevonden

De slachtoffers werden begin mei gevonden. Eerst kwam de 56-jarige Etsuko om het leven in de Scheveningse Bosjes. Volgens het OM is zij meerdere keren met een mes gestoken. Drie dagen later werden de lichamen van een man en een vrouw gevonden op de Brunssummerheide bij Heerlen. Ook zij kwamen door messteken om het leven.

Dinsdag is de derde pro-formazitting in de zaak tegen Thijs H., die opnieuw zelf aanwezig is in de rechtszaal in Maastricht. Ook enkele nabestaanden zijn naar de rechtbank gekomen. Thijs H. heeft laten weten geen bezwaar te hebben dat zijn medische dossier door het OM wordt gebruikt in de zaak.

Volgens advocaat Serge Weening zit zijn cliënt op dit moment in een 'depressieve periode' en is het lastig voor hem om op aanvullende vragen van de officier van justitie in te gaan. 'Voor u zit een bijzonder kwetsbaar persoon', zei Weening dinsdag. 'Hij is al een aantal dagen van slag. Een zaal vol media.'

