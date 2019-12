OM in zaak tegen Thijs H.: slachtoffer Scheveningse Bosjes meerdere keren gestoken

De vrouw die in mei van dit jaar door Thijs H. zou zijn vermoord in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, is met meerdere messteken om het leven gebracht. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had het slachtoffer steekwonden in haar bovenlichaam en hoofd.

Hagenaar Thijs H. moest zich dinsdagochtend opnieuw voor de rechter verantwoorden tijdens de derde pro-formazitting in de zaak tegen hem. Het OM zei dat twee andere slachtoffers, die op de Brunssummerheide bij Heerlen werden gevonden, ook door meerdere messteken om het leven zijn gekomen.

Thijs H. werd in mei van dit jaar na een klopjacht aangehouden voor de drie moorden. Eerder gaf hij al toe schuldig te zijn. 'Ik beken dat ik deze moorden heb gepleegd', zei hij tijdens een zitting in augustus. H. verklaarde toen ook dat hij handelde in een psychose.

Ontoerekeningsvatbaar

Dinsdagochtend bevestigde het Pieter Baan Centrum dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is en dat deskundigen adviseren om tbs met dwangverpleging op te leggen. De Limburgse omroep L1 meldde dat vorige week al. Het OM zei het kwalijk te noemen dat die informatie al vóór de zitting naar buiten is gekomen. 'Het werd ons bij toeval bekend.' De officieren van justitie deden een oproep om 'uit respect voor de nabestaanden' geen stukken meer te lekken.

Thijs H. was dinsdagochtend zelf aanwezig in de rechtszaal. Ook enkele nabestaanden waren naar de rechtbank gekomen. Tijdens de zitting gaf een van de officieren van justitie aan naar aanleiding van het onderzoek bij het Pieter Baan Centrum nog meer vragen te hebben voor de verdachte. H. zou daar tijdens het onderzoek meer en specifiekere verklaringen hebben afgelegd.

Zo zou de periode waarin hij last had van psychoses aanzienlijk langer geweest dan H. zelf eerder had aangegeven. Hij heeft nu gezegd dat hij al in de zomer van 2018 toenemend psychotisch werd. Niemand zou dat hebben gemerkt, omdat de verdachte er goed in was te verhullen wat er in hem omging voorafgaand aan de moorden.

Geen antwoord

Advocaat Serge Weening verzette zich tegen het stellen van vragen door het OM, omdat zijn cliënt op dit moment in een 'depressieve periode' zit. Na een korte schorsing besloot de rechtbank dat er tóch 'een paar korte vragen' gesteld mochten worden. Maar de verdachte reageerde alleen met: 'Mijn advocaat heeft mij op m'n hart gedrukt geen vragen te beantwoorden.'

De officieren van justitie gaven verder nog aan meer uitleg te willen over het gebruik van wiet in combinatie met een psychose. Het OM wil graag weten in hoeverre Thijs H. met zijn drugsgebruik heeft bijgedragen aan zijn psychose. Ook willen de officieren van justitie de ex-vriendin, de naaste familieleden van Thijs H. en meerdere deskundigen horen.

