Alan Pardew nieuwe trainer ADO Den Haag

Alan Pardew is de nieuwe trainer van ADO Den Haag. De 58-jarige Engelsman tekent een contract tot het einde van het seizoen en moet de Haagse club in de Eredivisie houden. Hij is de opvolger van Fons Groenendijk, die enkele weken geleden is opgestapt. De presentatie van Alan Pardew is donderdag 2 januari na de eerste training van het nieuwe jaar.

Pardew is een grote naam in Engeland. Hij was onder meer trainer van Newcastle United, Southampton, West Ham United en Reading. Zijn laatste klus was bij West Bromwich Albion. Chris Powell volgt Pardew als assistent-trainer naar Den Haag. Powell is een voormalig Engels international. Als speler speelde hij onder andere voor Crystal Palace, Leicester City en Charlton Athletic.

De verwachting is dat aankomende zomer Maurice Steijn het stokje overneemt van Pardew. De Haagse trainer wilde niet tussentijds instappen bij ADO Den Haag, maar ziet een verbintenis in het nieuwe seizoen wel zitten.

Markant persoon

Met de komst van Pardew haalt ADO een markante voetbaltrainer in huis. De Engelsman staat bekend om zijn verzorgde aanvallende spel, verlengde ooit zijn contract als hoofdtrainer bij Newcastle United met acht (!) seizoenen en behaalde met 'The Magpies' in 2011/2012 de kwartfinale van de Europa League. In dat seizoen werd hij verkozen tot Premier League-trainer van het seizoen. Ook behaalde hij twee keer de FA Cup-finale. Dat deed hij met West Ham United en Crystal Palace.

Pardew kwam ook in het nieuws door een kopstoot die hij als trainer van Newcastle United uitdeelde aan Hull City-speler David Meyler. Hij kreeg een schorsing van zeven wedstrijden en een boete van rond de 150.000 euro. Sinds april 2018 zit Pardew thuis.

Weg omhoog

Algemeen Directeur Mohammed Hamdi van ADO is blij met de ervaren Engelsman: 'Alan is een man die zijn sporen verdiend heeft in het Engelse voetbal. Hij beschikt over veel ervaring en dat is belangrijk in de huidige situatie. Tijdens de gesprekken zijn we zeer enthousiast geraakt over de voetbalvisie van Alan en de manier waarop hij de weg omhoog denkt te kunnen vinden met ADO Den Haag.

'Ook assistent-trainer Chris brengt veel ervaring met zich mee', vervolgt hij. 'Als speler en als trainer. We heten Alan en Chris van harte welkom'

Comeback

'Ik ben blij dat ik in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging ben uitgekomen bij ADO Den Haag', zegt Pardew. 'Het is een mooie en warme club, waar alles begint met werklust en passie. De ploeg zit in een moeilijke periode, maar we gaan er alles aan doen om het tij te keren. Dat moeten we met z’n allen doen. Met de spelers, de staf, het personeel en de fans. Samen gaan we voor een comeback.'