Boeren mogen bevoorrading supermarkten niet platleggen

Actiegroep Farmers Defence Force mag woensdag niet de bevoorrading van supermarkten platleggen. Dat heeft de rechter in Lelystad dinsdagochtend bepaald in een kort geding dat was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

In onze regio's zijn acties aangekondigd bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Delfgauw, Lidl in Waddinxveen, Dirk van den Broek en Aldi in Bleiswijk en Hoogvliet in Alphen aan den Rijn. De boeren mogen woensdag wel actievoeren, maar het blokkeren van distributiecentra is verboden. Als ze dit wel doen, moeten ze een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen.

Brancheorganisatie CBL stapte naar de rechter na berichten dat de actiegroep van boeren de bevoorrading van supermarkten in de week voor kerst zou willen platleggen. Farmers Defence Force ontkende maandag tijdens de zitting dat ze de centra willen blokkeren. Bekijk hier de volledige lijst met plekken in Nederland waar Farmers Defence Force woensdag acties wil houden.

Eerlijke handelsvoorwaarden

'Wij gaan voor eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren', laat Farmers Defence Force weten in een verklaring. 'Woensdag zijn wij op de verschillende locaties in diverse getale aanwezig. Het zal gaan om ongeveer 200 tot 1500 mensen per locatie. Op de diverse locaties zullen wij een brief bezorgen met onze wensen. Tijdens de actie zullen wij ons als bestuur zoveel mogelijk inzetten om de omgeving zo min mogelijk te hinderen.'

Een verbod op het veroorzaken van hinder komt er niet, omdat dit volgens de rechter feitelijk zou neerkomen op een verbod om te demonstreren. Het platleggen van de distributie mag echter niet omdat de rechter de gevolgen hiervan te groot vindt. Niet alleen supermarkten, maar ook derden zoals zorginstellingen zouden door dergelijke blokkades geraakt worden.

Stikstof en PFAS

De boeren zijn boos vanwege het kabinetsbeleid inzake stikstofuitstoot en de PFAS-normen. Ze willen bij de supermarktbranche een beter verdienmodel afdwingen. De actiegroep zei tijdens de zitting dat de boeren woensdag van plaats naar plaats willen trekken.

Na het vonnis van de rechter in Lelystad heeft Farmers Defence Force boeren opgeroepen vooralsnog af te zien van acties bij distributiecentra en supermarkten. De organisatie doet dit omdat ze in beroep gaat tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter.