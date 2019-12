Rode kaarten voor gemeentebestuur Leiden: ‘Containerwoningen passen niet in deze buurt'

Het is bomvol in de aula van het Bonaventura College in Leiden. Zeker tweehonderd mensen uit de burgemeester – en professorenwijk, een nette buurt, komen af op de buurtbijeenkomst die door de gemeente is georganiseerd. Burgemeester Henri Lenferink en wethouder Marleen Damen (PvdA) lichten er hun plan toe om zestien containerwoningen voor onder meer ex-daklozen en vluchtelingen te plaatsen aan de Verdamstraat.

De bijeenkomst begint met een uitleg van zowel de burgemeester als de wethouder waarom voor deze locatie gekozen is. Wethouder Marleen Damen benadrukt dat er meerdere locaties zijn bekeken en dat rekening gehouden is met de wens van de gemeenteraad om te zoeken naar een ‘sociaal sterke wijk’ om de containerwoningen te plaatsen. Burgemeester Lenferink legt uit dat de aanhoudende woningnood in combinatie met een stijgend aantal daklozen en een stijgend aantal asielzoekers destijds de reden was om te kiezen voor houten noodwoningen. ‘We moesten wat doen’, houdt hij de menigte voor.

Maar omdat de noodwoningen 25 jaar meegaan en ze maar drie jaar aan de Sumatrastraat konden staan omdat op die plek nu 85 sociale huurwoningen worden gebouwd, moeten de zestien noodwoningen nu naar een andere plek. ‘En er is in Leiden nou eenmaal niet heel veel plek meer’, zegt Lenferink. Eerder probeerde Leiden de containerwoningen in de wijk Zuid-West te plaatsen maar zag daar na massale protesten vanaf.

Rode kaarten

Het duurt niet lang voordat de eerste bewoners zich roeren. Vanaf het moment dat een ambtenaar die het verhuisproces moet begeleiden het woord neemt, is het onrustig in de zaal. De ambtenaar wordt dusdanig onderbroken tijdens het vertellen van zijn verhaal dat burgemeester Lenferink moet ingrijpen. Dat is daarna niet meer nodig, maar de buurtbewoners blijven fel in hun kritiek en steken zo nu en dan rode kaarten de lucht in.

‘Ik mocht geen zonnepanelen op mijn dak omdat het niet zou passen in de buurt’, zegt een buurtbewoner als hij de microfoon krijgt. ‘En zestien containerwoningen zijn dan wel passend?’ Hij krijgt bijval uit de zaal. Daar wordt geroepen dat dit willekeur is. Een dame op leeftijd die in een duur appartement pal naast de toekomstige noodwoningen woont, is bang voor overlast. ‘Mijn nachtrust wordt straks een nachtmerrie’, zegt ze. Daar voegt ze aan toe dat ze best snapt dat die mensen ’s zomers buiten willen zitten. ‘Zou ik ook willen.’

Vrees voor verlenging vergunning

De buurtbewoners laten duidelijk weten dat het hen echt om de noodwoningen zelf gaat en niet om de studenten, ex-daklozen en vluchtelingen. Waar de buurtbewoners vooral bang voor zijn, is dat ze nog twintig jaar met de noodwoningen in hun wijk blijven zitten. De gemeente wil nu een vergunning voor tien jaar aanvragen, maar de buurt vreest dat die gewoon verlengd wordt na tien jaar. Bovendien zijn veel bewoners niet te spreken over de zoektocht van de gemeente naar mogelijke andere plekken.

Aan het eind van de bijeenkomst gaan de rode kaarten nogmaals massaal omhoog richting het gemeentebestuur. Burgemeester Lenferink en wethouder Damen besluiten met de mededeling dat het besluit nog niet genomen is en dat er altijd mogelijkheden zijn voor bezwaar. Ook zeggen ze open te staan voor goede ideeën over een alternatieve locatie.