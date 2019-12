'Zie af van acties bij distributiecentra en supermarkten', vraagt Farmers Defence Force

Boerenactiegroep Farmers Defence Force roept boeren op voorlopig af te zien van acties bij distributiecentra en supermarkten. De organisatie doet dit omdat ze in beroep gaat tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in Lelystad. Die besliste dinsdagochtend dat de boeren de bevoorrading van supermarkten niet mogen platleggen.

Het kort geding in Lelystad was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Dat vreesde voor een miljoenenschade in de traditioneel drukke week voor Kerstmis. Als de boeren wel distributiecentra blokkeren, moeten ze een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen. ' Gewoon' actievoeren bij distributiecentra mag wel van de rechter. Het Farmers Defence Force roept boeren op te voldoen aan de oproep af te zien van de geplande acties op woensdag en te wachten tot de rechter opnieuw uitspraak doet.

De boeren zijn het niet eens met het kabinetsbeleid inzake de stikstofuitstoot en PFAS-normen en willen bij de supermarktbranche een beter verdienmodel afdwingen. De actiegroep liet tijdens de zitting weten dat het de bedoeling was dat de boeren woensdag van plaats naar plaats zouden trekken.

Lijst

In onze regio's zijn acties aangekondigd bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Delfgauw, Lidl in Waddinxveen, Dirk van den Broek en Aldi in Bleiswijk en Hoogvliet in Alphen aan den Rijn. Bekijk hier de volledige lijst met plekken in Nederland waar Farmers Defence Force woensdag acties wil houden.