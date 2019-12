Tientallen dure brillen gestolen bij Ray-Ban winkel in Den Haag

Een goed vermomde man heeft zo'n 170 dure brillen gestolen bij de Ray-Ban Store aan de Spuistraat in Den Haag. Op beelden is te zien hoe hij voor de diefstal door het centrum fietst. Vervolgens slaat hij het glas van de deur kapot en slaat hij in een paar minuten zijn slag.

Camera's in de binnenstad registreren de man voor het eerst op dinsdagochtend 19 november even voor 6.00 uur. Hij draagt een blauwe jas met zwarte vlakken en een bivakmuts. Hij fietst door de Gortstraat en de Spuistraat en bereidt zich voor op de inbraak door een grote tas om zijn nek te hangen.

Dan gaat hij naar de Ray-Ban Store en slaat met twee flinke klappen van een hamer het glas van de deur kapot. Binnen stopt hij in een razend tempo dure brillen in zijn tas. Daarna gaat hij weer door het gat in de deur naar buiten en hij fietst weg door de Gortstraat. De winkel blijft achter met tienduizenden euro's schade.

Opvallende fiets

De man rijdt op een opvallende herenfiets met een dubbele stang. Achterop zit een blauwe fietstas en voorop een grote zwarte mand of krat. De politie hoopt dat iemand hem herkent aan zijn kleding of in combinatie met de fiets. Het kan ook opgevallen zijn dat iemand na 19 november ineens veel Ray-Ban brillen in zijn bezit had, of dat de brillen ergens te koop zijn aangeboden.

