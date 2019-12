Insluiper steelt geld uit huis terwijl bewoner gewoon thuis is

De bewoner van een huis aan de Middel Broekweg in Honselersdijk kijkt vreemd op als hij ontdekt dat er geld uit huis is verdwenen. Dat heeft hij verdiend met de verkoop van groente en fruit aan de weg langs zijn huis. Dat is al jarenlang de hobby van de oudere man. Uit camerabeelden blijkt dat er een brutale insluiper actief is geweest.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op woensdagochtend 18 september is de man alleen thuis. Hij is even in de schuur, als de camera's bij zijn woning een vreemde man vastleggen. Hij komt aanfietsen, zet zijn fiets neer en kijkt hoe hij het terrein op kan komen. Vervolgens loopt hij naar het huis en gaat via de openstaande achterdeur naar binnen.

Even later komt hij naar buiten, met zijn handen op zijn jaszakken. Vermoedelijk zit daar het muntgeld in dat de bewoner heeft verdiend met de verkoop van spullen. Hij loopt om het huis heen en komt uit op de weg, waar zijn fiets staat. Daar loopt hij bijna de bewoner tegen het lijf. Hij duikt achter de bosjes, wacht tot de man weg is en fietst dan snel weg.

'Heel brutaal'

'Mijn vader is met pensioen. Hij vind het leuk om nog wat dingetjes te doen en contact met mensen te hebben. Hij verkoopt groente en fruit en op dit moment violen. Daar verdient hij een zakcentje mee, waar hij wat leuks mee kan doen', zegt de zoon van de bewoner. 'Vervelend dat dat geld nu is gestolen.'

De familie is verbaasd over de brutaliteit. 'Dit doe je niet. Zomaar bij iemands huis. Dat is toch een veilige omgeving, vind ik. Je blijft van andermans spullen af. Of de deur open staat of niet… buiten blijven', zegt de zoon.

Weet u wie de man is?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem