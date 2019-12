Overvaller Dirk van den Broek Katwijk dreigde met groot mes

De man die in oktober supermarkt Dirk van den Broek in Katwijk heeft overvallen, heeft de jonge caissière bedreigd met een groot mes. Hij is met een paar honderd euro uit de kassa vertrokken. De man heeft zijn gezicht grotendeels bedekt met een geblokte bandana.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overvaller komt op vrijdagavond 18 oktober binnen om 19.50 uur binnen bij de supermarkt aan de Asterstraat. Hij loopt meteen door naar de enige kassa die open is, bedreigt de caissière met het mes en eist geld. Het meisje blijft rustig en geeft de man wat hij vraagt. Met de buit vlucht de overvaller de winkel uit.

De man is blank en draagt een grijs vest. De capuchon van het vest heeft grijze touwtjes. Onder de capuchon draagt hij een zwarte muts. Zijn gezicht is bedekt met een soort bandana, zwart met witte blokjes. De politie hoopt dat iemand de man herkent, of dat hij is gezien voor of na de overval in de buurt van de winkel.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem