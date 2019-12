Eén verdachte van overval avondwinkel aangehouden, twee anderen nog gezocht

De eigenaar van avondwinkel Quick-E aan de Valkenboslaan in Den Haag werd zo boos toen er twee overvallers in zijn winkel stonden, dat hij besloot ze weg te jagen. Zonder buit zijn de twee vertrokken. Eén van hen is inmiddels aangehouden, de ander wordt nog gezocht. Daarnaast is de politie ook op zoek naar een man die mogelijk op de uitkijk stond.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De avondwinkel aan de Valkenboslaan is sinds 2006 al zes keer het doelwit van een overval geweest. De zevende vindt plaats op vrijdagavond 25 oktober rond 21.45 uur. De eigenaar van de winkel zit achter de kassa, als er plotseling twee mannen binnenkomen. Eén van hen heeft een vuurwapen bij zich, de ander een mes.

Het slachtoffer wordt met de wapens bedreigd en de overvallers roepen om geld. De man wordt zo boos, dat hij in een impuls probeert het wapen af te pakken. Hij roept 'wegwezen' en dat heeft effect: de twee overvallers gaan er vandoor. Eén van hen rent de Daltonstraat in, de ander vlucht over de Valkenboslaan en verdwijnt in de richting van de Albert Heijn aan de Weimarstraat.

Derde verdachte

De politie heeft één verdachte aangehouden. Daarom is hij onherkenbaar gemaakt op de beelden. De andere man die in de winkel is geweest, wordt nog gezocht. Hij is tussen de 18 en 20 jaar oud en draagt een bordeauxrood trainingspak.

De politie zoekt ook een derde man als verdachte. Hij heeft kort voor de overval waarschijnlijk contact gehad met de twee overvallers in een portiek aan de Daltonstraat. De recherche sluit niet uit dat hij wist dat de overval gepleegd zou gaan worden. Mogelijk heeft hij op de uitkijk gestaan.

Weet u wie het zijn?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem