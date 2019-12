Compleet vermomde mannen overvallen supermarkt Bella in Den Haag

Twee compleet vermomde mannen hebben avondwinkel Bella aan de Newtonstraat in Den Haag overvallen. Ze drukten een wapen tegen de borst van de eigenaar en zijn vertrokken met wat kleingeld en sigaretten.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overval vindt plaats op maandag 25 november even voor 23.00 uur. De eigenaar is aan het opruimen en wil de winkel bijna gaan sluiten. Dan komen de overvallers binnen. Ze schreeuwen dat ze geld willen en de man krijgt een wapen tegen zijn borst gedrukt. De man loopt achteruit en valt op de grond. De overvallers besluiten om dan zelf maar de buit te pakken.

De kassa gaat niet open, dus moeten ze genoegen nemen met wat kleingeld dat op de balie ligt en een paar pakjes sigaretten. Vervolgens rennen ze de winkel uit, rechtsaf via de Newtonstraat naar de Gaslaan. Via een zijstraat van de Newtonstraat komen ze uit in wijkpark de Verademing. Vanaf daar ontbreekt elk spoor van de overvallers. De politie hoopt dat iemand weet hoe ze verder zijn gevlucht.

Opvallende sneakers en jas van The North Face

Eén van de mannen draagt blauwe latex handschoenen. Hij heeft een rode plastic tas van Perry Sport bij zich en draagt opvallende lichte of fluorescerende sneakers.

De ander draagt zwarte handschoenen en hij heeft een blauwe plastic tas bij zich. Hij heeft een jas van het merk The North Face aan en een trainingsbroek van Nike.

Mogelijke getuigen

Behalve naar de overvallers, is de politie ook op zoek naar mogelijk belangrijke getuigen. Tijdens de overval stopt een vrouw op een fiets precies voor de deur van de winkel. Ze steekt een sigaret op en fietst daarna verder. Op het moment dat de overvallers vertrekken, stopt er een auto in de straat. Ook met de inzittenden van die auto komt de politie graag in contact.

Heeft u informatie over de overval?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem