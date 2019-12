Meer bewijs tegen verdachte fatale brandstichting Hillegom

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft meer bewijs gevonden voor de betrokkenheid van Sean M. (21) bij twee brandstichtingen in Hillegom. Bij een van die brandstichtingen, op 17 januari dit jaar in een woning aan de Stationweg, kwam de 27-jarige bewoner Maolin Zhang om het leven.

M. werd in april opgepakt vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de fatale brand. Hij woonde voor de brand ook in het pand. De man ontkent de branden gesticht te hebben, maar zit nog steeds vast. Het OM en de politie zijn nog bezig met het onderzoek naar de brandstichting aan de Stationsweg begin dit jaar en bij een pand aan de Vinkenlaan in Hillegom in 2017. Daarbij zou M. ook betrokken zijn, zegt het OM.

Tijdens een voorbereidende zitting dinsdag bij de Haagse rechtbank maakte de officier van justitie bekend dat onderzoek naar het tijdsverloop van de branden heeft uitgewezen dat M. in de buurt geweest moet zijn. 'Kort voor het uitbreken van de branden was de verdachte in nabijheid van de brandhaard', zegt de officier van justitie. 'De verdenkingen tegen de verdachte zijn stukken steviger geworden.'

TBS met dwangverpleging

Het onderzoek naar de branden is voorlopig nog niet klaar. Twee deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut moeten nog onderzoek doen naar de oorzaken van de branden. Hun rapport is pas in juni komend jaar klaar.

De verdachte blijft in de tussentijd vastzitten. Hij is inmiddels al onderzocht door deskundigen. Die zijn tot het oordeel gekomen dat M., als hij schuldig bevonden wordt, TBS met dwangverpleging met krijgen.

