Eigenaren grillroom De Lier vol onbegrip na brandstichting: 'Wie doet nou zoiets?'

De schade is aanzienlijk. De dader brak een ruit en gooide er iets brandbaars in. Wat precies is nog onduidelijk. 'Ik werd om vijf uur uit mijn bed gebeld', zegt vader Erdal dinsdag. Hij was net daarvoor klaar met werken in zijn andere zaak in Delft. 'Ik trok om vier uur de deur van mijn restaurant dicht. Ik lag net te slapen toen de telefoon ging', blikt hij terug.

De schade is aanzienlijk | Foto: Omroep West/Youssef Zerrouk

De grillroom van de familie Arikan zit al negentien jaar in De Lier. Zoon Fatih runt de zaak nu vier jaar terwijl Erdal zich vooral met de vestiging in Delft bezig houdt. 'We hebben hier in al die jaren nog nooit problemen gehad. Ik begrijp niet wie het heeft gedaan en waarom', verzucht Arikan senior. 'We hebben nog nooit met iemand ruzie gehad.'

Vlak voor kerst

De brand kwam in een ongelukkige tijd. 'Zo vlak voor de kerst zijn voor ons de drukste dagen van het jaar. We hadden gehoopt op een mooie omzet', zegt zoon Fatih. 'Nu zijn we vooral bezig met de boel opknappen.' Sinds zondag is de familie Arikan al aan het opruimen. 'Ik weet niet wanneer we weer open kunnen', zegt Fatih. 'We hopen dit weekend omdat we tijdens kerst dicht zouden zijn. Maar dat is helemaal niet zeker.'

Het grillrestaurant is een begrip in het centrum van De Lier. 'Ze kennen ons allemaal hier', weet vader. 'Net na de brand kwamen veel mensen ons steun betuigen. Dat deed ons wel goed', zegt hij met een glimlach.

De zaak zit er al 19 jaar | Foto: Omroep West/Youssef Zerrouk

De politie zegt de brandstichting te onderzoeken. 'We hebben nog niemand aangehouden. Wel zijn we in de buurt in gesprek gegaan met mogelijke getuigen', was het enige wat de woordvoerder over de zaak wilde zeggen.

Bewakingscamera

Vader Erdal weet niet zo goed wat hij van de politie moet verwachten. 'Ik heb beelden van de bewakingscamera van de overbuurman gezien. Daarop is duidelijk iemand te zien die brand sticht. Ik hoop maar dat de politie daar wat mee doet.'

Ondanks alle zooi die ze moeten opruimen, is de familie wel hoopvol voor de toekomst. 'We moeten gewoon doorgaan', zegt vader resoluut. Zijn zoon sluit zich daarbij aan. 'Gelukkig dekt de verzekering onze kosten', is de nuchtere conclusie.