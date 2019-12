'Euthanasie op ernstig demente patiënt mag, als er een wilsverklaring ligt'

Euthanasie op dementerende patiënten is toegestaan als de patiënten een geldig verzoek tot euthanasie hebben ingediend toen ze nog helder van geest waren. Dat advies heeft de procureur-generaal dinsdag aan de Hoge Raad gegeven. Artsen hoeven niet in alle gevallen te proberen nog over de euthanasie te communiceren met wilsonbekwame patiënten.

'Als een arts tot de conclusie komt dat dit zinloos is en onnodig belastend voor de patiënt, moet dit medisch-professionele oordeel in beginsel worden gerespecteerd door de rechter', luidt het advies aan het hoogste rechtscollege.

De zaak draaide om de strafvervolging van een verpleeghuisarts die euthanasie had toegepast op een 74-jarige vrouw uit Den Haag die ernstig dement en wilsonbekwaam was. Voordat haar alzheimer zo vergevorderd was, had ze duidelijk opgeschreven en tegen haar naasten gezegd dat ze niet meer wilde leven als ze moest worden opgenomen in een verpleeghuis. Toen het eenmaal zover was, kon ze haar verzoek echter niet eenduidig herhalen en gaf ze tegenstrijdige signalen.

Zorgvuldig geweest

Volgens de procureur-generaal, wiens advies zwaar weegt, heeft de rechtbank eerder terecht besloten dat de inmiddels gepensioneerde arts de zorgvuldigheidseisen voldoende heeft nageleefd. De procureur-generaal wil met de zaak bij de Hoge Raad meer duidelijkheid krijgen over de manier waarop de euthanasiewet moet worden uitgelegd. Het is de eerste keer sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 dat de Hoge Raad zich over deze wet gaat uitspreken.

Volgens de procureur-generaal is de kern van de zaak dat 'de wetgever heeft willen voorkomen dat wilsonbekwame patiënten in een situatie van uitzichtloos lijden belanden als zij om dat te voorkomen tevoren schriftelijk om euthanasie hebben verzocht'. Zoals altijd moet sprake zijn van ondraaglijk, uitzichtloos lijden en moet dus eerder een geldig euthanasieverzoek zijn opgesteld. De Hoge Raad doet waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 uitspraak.

