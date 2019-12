CDA’ er Cees Pluimgraaff weer de Haagse raad in

Het CDA in Den Haag is eruit. Cees Pluimgraaff neemt de zetel in van Danielle Koster. Zij maakte vorige week bekend dat ze vertrekt uit de raad. Pluimgraaff zat van 2010 tot 2014 ook al voor het CDA in de gemeenteraad.

Voormalig wethouder Karsten Klein was de eerste die in aanmerking zou komen voor de vrijgekomen zetel maar hij bedankte voor de eer. Klein is sinds kort directeur van de FME, de landelijke ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

Michel Rogier was de tweede opvolger maar hij zei vorige week tegen Omroep West dat hij ‘vooralsnog’ niet wilde omdat hij het te druk had met zijn werk als Statenlid in de Provincie Zuid-Holland.

Statenlid Zuid-Holland

Inmiddels is voor hem duidelijk geworden dat de regels van het CDA het hem niet toestaan dat hij zijn werk als Statenlid combineert met het raadslidmaatschap. 'En dan moet ik een keuze maken en kies ik voor de provincie', zegt Rogier. 'Maar mijn hart ligt zeker nog in Den Haag en ik blijf mij dus ook inzetten voor de stad.'

Cees Pluimgraaff wordt aanstaande donderdag beëdigd tijdens de raadsvergadering. Hij was al vier jaar raadslid in de Haagse gemeenteraad en was in de periode erna fractievertegenwoordiger voor het CDA, met onder andere de portefeuilles Scheveningen, economie en sport.

Fractievoorzitter

Kavish Partiman volgt Danielle Koster op als fractievoorzitter van de Haagse CDA-fractie, zo maakte de partij dinsdag bekend. 'Ik kijk er naar uit om met deze fractie verder te gaan en samen te bouwen aan onze stad', zegt Partiman.

LEES OOK: Strijd binnen CDA om wethouderspost Den Haag: dit is de kandidaat