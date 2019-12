Den Haag inspiratiebron voor oudejaarsconference Sjaak Bral: 'De stad leek wel op Zuid-Soedan'

Op basis waarvan kies jij je onderwerpen?

Die komen vanzelf voorbij. Dat is het voordeel van de actualiteit: de dingen gebeuren en daar ga je het over hebben. De vraag is altijd: wat blijft er aan het eind van het jaar over? Dat probeer ik samen met het publiek te ontdekken. We kijken dan naar wat er is gebeurd en stellen de vraag of we het allemaal nog op ons netvlies hebben. En dan vallen er dus ook onderwerpen af. Maarten van der Weijden bijvoorbeeld, dat is alweer een beetje weggedrongen bij de mensen. Twee weken geleden zat Marco Kroon er nog in met zijn plasscène. Andere onderwerpen leven nog wel, zoals de brand in de Notre-Dame.

Den Haag is dus een onderwerp dat veelvuldig voorkomt dit jaar?

Ja! Ik ben heel blij dit jaar. Niet voor Den Haag, maar wel voor de oudejaarsconference. In de landelijke politiek is er niet veel te melden. Niet dat er niks gebeurde, maar iedereen lijkt het zo met elkaar eens. Zelfs Jesse Klaver steunt voorstellen van dit kabinet. Politiek gezien was het een mak jaar. Maar dat wordt dan weer goed gemaakt door Den Haag, waar ineens twee wethouders zijn verdwenen. En een burgemeester die nat is gegaan op de vreugdevuren. Gesprekken die in het geheim zijn opgenomen. Den Haag is op dit moment toch een beetje in een soort staat van beleg. Er is geen gezag, het lijkt wel Zuid-Soedan. Daar kun je wel mee spelen.

Rachid Guernaoui (links) en Richard de Mos. I Foto: ANP

In Duindorp zijn onze journalisten bedreigd. Grappen over Duindorp zullen niet overal even goed vallen. Houd je daar rekening mee?

Als ik een grap wil maken dan is het meestal een grap die ik ook belangrijk vind. Een grap moet zeggingskracht hebben en daar moet een stukje waarheid in zitten. Feit is dat ze in Duindorp helemaal niet zitten te wachten op zoveel aandacht en ellende. Maar feit is ook dat het gebeurt. Dus die vuurstapels, die zitten er wel in. Ik snap het ook wel: die Duindorpers hebben geen vuurstapel laten vallen dus die voelen zich echt een beetje in de nek gezeken. Maar ja, als ik een grap kan maken over Duindorp of Scheveningen, dan maak ik hem net zo lief als een grap over mijn eigen wijk Bezuidenhout. Dat maakt mij geen moer uit, een grap is een grap.

De ME in Duindorp | Foto: Regio 15

Neem je dan ook standpunten in?

Een cabaretier is per definitie niet objectief, dus ik heb een mening ergens over en die ventileer ik. Dat is ook waar mensen voor komen. Mensen die de conference al gezien hebben zeiden dat ze hem behoorlijk scherp vonden dit jaar. Ik denk dat 2019 een jaar was dat behoefte heeft aan veel scherpte. Er gebeurt heel veel en je moet een hele duidelijke schifting maken. Dat betekent ook dat je de onderwerpen stevig moet aanpakken. Je moet niet een beetje met een lam handje er overheen gaan. Wie wordt genoemd gaat ook flink over de hekel.

Komen de boze boeren er nog in voor?

Uiteraard. Je hoeft trouwens niet meer het woord 'boos' erbij te gebruiken. Alleen 'boer' is genoeg, want dat ze allemaal boos zijn is een vaststaand feit. Ik ben voor de boeren, maar op een gegeven moment moeten we met zijn allen wel iets gaan doen aan de stikstof. Ik betaal graag iets meer voor mijn stukje vlees en ik zou het jammer vinden als de boeren massaal uit Nederland zouden vertrekken. Maar ze moeten zich wel een beetje aan de wet houden.

Boeren massaal het Malieveld op. | Foto: Regio 15

Wat zag het Malieveld eruit hè…?

Ja, schandalig! Het Malieveld is met voeten getreden. Het is de voetveeg van Den Haag. Ik vraag mij af of het ooit nog goedkomt met het Malieveld. Misschien moeten we het maar gelijk asfalteren, dan zijn we er vanaf. Het is dus eigenlijk de bedoeling dat het Malieveld wordt beschermd. Als je ziet hoe het er bij ligt, dan staat het huilen je nader dan het lachen.

Wat is volgens jou het mooiste woord van 2019?

Ik heb begrepen dat ‘trouwstoetturken’ genomineerd was als woord van het jaar. Maar ik vind ‘toeterturken’ veel beter. ‘Tokkieturken’ zou ik er zelf van willen maken.

Heb je nog een nieuwjaarswens voor het publiek van Omroep West?

Ik wens alle kijkers, luisteraars en internetters van Omroep West vooral een imperfect 2020. Ik zou graag een pleidooi willen houden voor imperfectie. Mensen proberen altijd maar perfect te zijn. Vandaag de dag moet alles volgens het… Faceboekje. Ik zeg: wees nou eens een keer een beetje gebrekkig dit jaar. Accepteer ook de gebreken en omarm het feit dat het misschien allemaal niet zo netjes gaat of je een beetje met je gezondheid tobt. Want aan je gezondheid hoef je niks te doen, die gaat vanzelf weg. Ik wens iedereen dus een gezond en gebrekkig 2020!

De oudejaarsconference 'Vaarwel 2019' van Sjaak Bral is op oudejaarsavond te zien op TV West vanaf 19:00 uur.