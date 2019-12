Slachtoffers autobranden Gouda over verdachten: 'Wat doen we met die jongens als ze gestraft zijn?'

De auto van Marian Eisden was de laatste in de serie autobranden in Gouda. | Foto: AS Media

'Ja, ik ben blij dat ze gepakt zijn. Maar ja, ze zullen wel veertig uur propjes prikken krijgen...' Jo Alphenaar uit Gouda is één van de slachtoffers van de autobranden die de stad teisterden in mei. Zijn vrijwel nieuwe auto ging 22 mei op de parkeerplaats aan het Derde Coniferenhof in vlammen op. Twee vermoedelijke daders staan donderdag voor de rechter.

'Ze houden ons steeds netjes op de hoogte, dus we weten dat het er zit aan te komen,' vertelt Alphenaar. De zaak tegen de verdachten is besloten, omdat het tweetal minderjarig is. De jongens zijn 16 en 17 jaar oud.

Ze worden verdacht van zes brandstichtingen bij auto's en één poging daartoe. In totaal gingen in een maand tijd 25 auto's in vlammen op, verspreid over heel Gouda. Justitie heeft nog drie verdachten op de korrel, maar die zaken zijn nog niet rond.

'Dat zijn ze'

'We zagen de ochtend na de brand vijf van die jongetjes langslopen', aldus mevrouw Alphenaar. 'Toen zei ik nog tegen Jo: dat zijn ze vast. Ze hebben nog leedvermaak ook. Maar ja, je gaat niet naar buiten om hen aan te spreken want voor je het weet heb je een klap te pakken.'

De impact van de brand op de buurtbewoners was groot. In het Tweede en Derde Coniferenhof staan de rijtjeshuizen dwars op een parkeerplaats. Bijna niemand kijkt direct op de geparkeerde auto's. 'Zes weken na de brand parkeerde nog steeds niemand daar', herinnert Jo Alphenaar zich. 'Mensen zetten de auto om de hoek of zelfs in de voortuin. Pas sinds de verdachten zijn aangehouden, durven ze de auto weer daar te zetten.'

Na de straf

Marian Eisden verloor ook haar auto. Bij de laatste autobrand in de serie, op 24 juni. Deze is niet ten laste gelegd aan de twee verdachten die donderdag terecht staan. Eisden is gastvrouw in buurthuis De Walvis in de wijk Korte Akkeren, een buurt waar meerdere auto's in vlammen opgingen. Boos is ze niet meer, maar ze vraagt zich wel af: 'Wat doen we als stad met die jongens als ze gestraft zijn?'

Ze heeft geen begrip voor de brandstichtingen - 'Waarom pak je mensen die hard werken voor hun geld en hun autootje?' - maar ze meent: 'Die jongens kunnen thuis niet aarden. Ze belanden op straat, daar vervelen ze zich en worden ze argwanend bekeken en dan doen ze dit. Hoe vangen we hen straks op en zorgen we er voor dat dit niet nog een keer gebeurt?'

Geen straf zonder doel

Het antwoord heeft ze niet direct. 'Maar als we niks voor hen doen, vervallen ze weer in hetzelfde gedrag', meent ze. 'Dan heeft de straf volgens mij geen effect.'

'Kijk, die jongeren zijn ook eenzaam. We hebben het altijd wel over ouderen, maar de eenzame jongeren zijn er ook. Die hebben ook iemand nodig die gewoon vraagt hoe het met hen gaat, zodat ze het gevoel hebben dat ze meetellen. Ze zijn welkom in De Walvis.'

Andere auto

Het echtpaar Alphenaar heeft inmiddels een andere auto. De kinderen hebben geld voorgeschoten tot de verzekering geld uitkeerde. 'We kregen de dagwaarde, niet meer de nieuwwaarde omdat de auto die nacht precies een jaar oud was. De brand vond om 1.30 uur plaats. Als ze hem twee uur eerder hadden aangestoken, hadden we meer teruggekregen. Dat scheelt toch 3600 euro.'

Een schadeclaim heeft het stel niet ingediend. 'We zouden alleen het bedrag van het eigen risico kunnen terugkrijgen, dat is tweehonderd euro. Maar die kinderen hebben toch geen geld, dus daar hebben we van afgezien.'

Boodschappen

Ook Maria Eisden heeft een nieuwe auto. 'Hij staat daar', wijst ze de Herenstraat in. Ze kreeg die cadeau van buurtgenoten die zelf net een nieuwe hadden gekocht en hun oude auto toch wegdeden. Ook werd er geld voor haar ingezameld. 'Ik kan weer boodschappen doen,' lacht ze.

