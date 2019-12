Advocaat Haagse moordverdachte: 'Lichaam slachtoffer moet worden opgegraven'

Advocaat Louis de Leon vindt het belangrijk dat alsnog onderzoek wordt gedaan naar het materiaal onder de nagels van de restauranthouder, bleek dinsdag tijdens een korte zitting bij de rechtbank in Assen. Bij de sectie op het lichaam van de 45-jarige Chinees zijn wel sporen veiliggesteld, maar is geen onderzoek gedaan naar de nagels.

Het gaat de advocaat er volgens RTV Drenthe om dat er mogelijk materiaal van zijn cliënt, Alifu W., onder de nagels van de omgekomen restauranthouder uit Hoogeveen zit. Dat zou passen bij de verklaring van W. dat Wang hem heeft aangevallen, terwijl hij in de auto achter het restaurant geld zat te tellen.

Beroving of geldruil?

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de Haagse verdachte de restauranthouder in oktober vorig jaar heeft beroofd van zo'n 75.000 euro. De Hagenaar zelf stelt dat Wang hem het geld die avond gewoon gaf. Dat zou onderdeel zijn van een afspraak om geld te ruilen: W. maakte geld over naar de Chinese rekening van de restauranthouder en op die 18 oktober 2018 zou hij hetzelfde bedrag contant in euro's terugkrijgen.

Terwijl W. het geld telde, werd volgens hem opeens zijn autodeur opgetrokken, kreeg hij een klap op zijn hoofd en greep Wang hem bij de nek, waardoor hij korte tijd bewusteloos raakte. Zijn voet belandde op het gaspedaal, waardoor de auto hard tegen een muurtje aanreed, terwijl Wang de autodeur nog vast had. Wang viel op de grond en overleed. W. zelf raakte zwaargewond.

'Gemiste kans'

Een beroving die de dood tot gevolg heeft gehad, waar het OM verdachte W. van beschuldigt, is daarom niet te bewijzen, vindt De Leon. 'Vanaf dag één heeft mijn cliënt dit verklaard. Dat er geen monsters van de nagels van het slachtoffer zijn genomen tijdens de sectie vind ik een gemiste kans. Het lijkt er zelfs op dat het bewust niet is gedaan', aldus de advocaat tegen RTV Drenthe.

De sectie werd vorig jaar in oktober uitgevoerd, maar de advocaat ontdekte het pas kort geleden, omdat hij dit jaar oktober het sectierapport kreeg van het OM. Op zijn vraag of Wang begraven of gecremeerd is, kon de officier van justitie geen antwoord geven. 'Als hij begraven is, dan moet hij maar worden opgegraven, want dat is van belang voor de verdediging', zei De Leon. De officier vond dat verzoek veel te ver gaan en werd naar eigen zeggen 'moe van de insinuaties' van De Leon.

'Te vroeg voor opgraving'

De rechtbank, die ook niet weet of de restauranthouder begraven of gecremeerd is, vindt het te vroeg voor een eventuele opgraving. Ze wil eerst zelf de verdachte verhoren tijdens de rechtszaak, die in maart staat gepland. Mocht Wangs lichaam er nog zijn, dan kan de rechtbank na dat verhoor alsnog beslissen de zaak stil te leggen voor een opgraving, vertelde de voorzitter.

Een 33-jarige man uit Den Haag, Shirali M., is ook verdachte in de zaak. Hij zit niet meer vast. Alifu W. blijft de komende maanden nog vastzitten, bepaalde de rechtbank.