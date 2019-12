Aanpak na onrust in Noordwijkse wijk succesvol: 'We kunnen het veel eerder in de kiem smoren'

Vlak voor de zomer van 2018 was Noordwijk landelijk nieuws. Toenmalig burgemeester Jan Rijpstra kondigde een noodverordening af na overlast in de wijk. Er waren auto's in brand gestoken op het Rederijkersplein, er werd gehandeld in drugs en buurtbewoners voelden zich geïntimideerd. Met de noodverordening wilde de burgemeester de rust in de wijk herstellen.

'Het was giga geëscaleerd', blikt teamchef Henk Woppenkamp van de politie Noordwijk en Teylingen terug. Hij geeft toe dat de politie misschien eerder had kunnen ingrijpen. 'Als je achteraf terug gaat kijken is het altijd makkelijk, maar we hebben misschien wel wat signalen over het hoofd gezien.'

'Lijntjes zijn nu korter'

Inmiddels is hij erg blij hoe het er nu voorstaat in de wijk. Na de noodverordening zijn er containers geplaatst waar jongeren terechtkunnen om samen te komen. Ook zijn er extra jongerenwerkers en jeugdboa's ingezet om een oogje in het zeil te houden.

De politie heeft met hen nauwe banden en is ook in overleg met schooldirecteuren in de regio. 'Die gastjes komen niet uit het niets. Ze geven al veel eerder signalen af. De politie is er niet alleen om mensen op te pakken, we zijn er ook om te voorkomen dat we iemand moeten oppakken', zegt Woppenkamp. 'Als ik zie waar we nu staan… met deze structuur kunnen we escalatie voorkomen. De lijntjes zijn nu veel korter. We kunnen het veel eerder in de kiem smoren.'

'Bijna allemaal hebben ze werk'

Waarnemend burgemeester Jon Hermans bracht afgelopen donderdag een bezoek aan de hangplek. 'Daar heb ik gezien dat de gasten die er waren, een stuk of vijftien, bijna allemaal werk hebben of naar school gaan. Dus we hebben samen met hen kunnen werken aan hun toekomst en dat heeft zijn effect. Ze kijken nu heel anders naar zichzelf en naar hun omgeving, de buren. En de buurt kijkt ook anders naar hen.'

Als bewoners nu bellen over overlast, wordt er serieus op gereageerd - Rienjan van Damme, wijkvereniging Boerenburg-Noordwijk

Dat merkt ook Rienjan van Damme, van wijkvereniging Boerenburg-Noordwijk. 'Onder bewoners heerste lange tijd veel angst, ook om de politie te bellen', zegt Van Damme. 'Het heeft destijds te lang geduurd voordat er werd ingegrepen. Maar als bewoners nu bellen over overlast wordt er serieus op gereageerd. Dat geeft vertrouwen. Mocht er wat zijn, dan is iedereen er snel bij.'

'Geen reden om te lopen klootstralen'

De rust in de wijk is weer helemaal terug, merkt de wijkvereniging. 'Het gaat heel goed. Er is eigenlijk niks meer aan de hand', zegt Van Damme. 'De jongeren hebben nu een eigen plek waar ze dolblij mee zijn. Een plek waar ze kunnen gamen en een bakkie kunnen zetten. Ze zijn er zuinig op en hebben geen reden om te gaan lopen klootstralen.'

Dat het nu weer rustig is, komt vooral door de aanpak van politie en gemeente, meent hij. 'Die hebben er ontzettend veel voor gedaan. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.'

Rolmodellen

Het was de afgelopen decennia vaker onrustig in Boerenburg. Of dat met deze aanpak nu in één keer verdwenen is? 'Het is altijd lastig om te zeggen dat het helemaal weg is', zegt de burgemeester. 'Er komt altijd nieuwe aanhang. Maar de jongeren in de containers, zijn onze rolmodellen. Ze zijn onze discipelen om de aanstormende jeugd te coachen. Het is de kunst om een zelfreinigend vermogen te creëren.'

Aankomende jaarwisseling verwacht ze in ieder geval geen onrust. 'We gaan ervan uit dat het een prettige jaarwisseling zal zijn.'

Aanpak ook op andere plekken

De politie Noordwijk-Teylingen past de Boerenburg-aanpak inmiddels ook toe op andere plekken, zegt Woppenkamp. 'In de gemeente Teylingen zien we ook jeugdgroepen ontstaan. Daarom is des te belangrijker dat we vroeg signaleren of mensen afwijkend gedrag vertonen zodat we snel de juiste zorg op de jeugd kunnen zetten. Want uiteindelijk gaat het er om dat ze niet afglijden in het criminele milieu.'