Kees Jansma over vertrek bij ADO: 'Ze gaan niet zuiver met mensen om'

Kees Jansma gaf dinsdagochtend aan zich terug te trekken als adviseur bij ADO Den Haag. Zijn adviezen werden niet opgevolgd, was zijn eerste verklaring. Maar er blijkt meer te spelen, want Jansma vindt dat er binnen de club onzorgvuldig met mensen wordt omgegaan. 'Daar wil ik geen deel van uit maken. Daarom heb ik gezegd: joh, ga vooral lekker verder zonder mij en laten we duimen dat alles goed komt.'

'We zitten al een tijdje in een moeilijke periode', vertelt Jansma openhartig in Studio Haagse Bluf op Radio West. 'Na het vertrek van Manders is er een nieuwe directie gekomen en zijn er wat spelers weggegaan. Dat gaat gepaard met onrust en matige prestaties, dat doet iedereen pijn.' Volgens Jansma werd hij daarbij vaak niet betrokken. 'Als een adviseur vindt dat alles van hem terzijde wordt geschoven, dan wordt een adviseur overbodig of chagrijnig. Dat beide wil ik niet.' En dus stapte hij op.

Volgens Jansma gaan veel belangrijke mensen weg bij de club en vooral de manier waarop die mensen moeten vertrekken, stoort hem. 'Als iemand weg moet omdat hij niet goed genoeg is, dan moet je dat tijdig laten weten. Dan moet je iemand niet laten bungelen en ook niet de indruk wekken dat iemand wellicht kan blijven.' Volgens hem was dat niet alleen bij de dinsdag op non-actief gestelde technisch directeur Jeffrey van As het geval, 'maar ook bij anderen'.

'Ongelofelijke onrust binnen ADO'

De club is volgens de oud-perschef van het Nederlands Elftal niet eerlijk tegen mensen. 'Dan kan iedereen zeggen dat het wel zo is, maar ik heb de afgelopen weken en maanden ervaren dat er binnen ADO ongelofelijke onrust heerst. Er is geen duidelijk beleid hoe we rust in de tent krijgen. Dat stoort mij.'

Niet alles is kommer en kwel, stelt Jansma. Zo noemt hij de trip naar China uitstekend. 'Daar hebben we goede gesprekken gevoerd met de familie Wang.' Ook over de toekomstvisie van de club is Jansma tevreden. Het plan op papier is goed, aldus Jansma. 'Maar dan moet je eerst uitstippelen met wie je dat gaat doen. Dat gebeurt niet en dat is pijnlijk voor de betrokkenen. Mensen zijn te lang aan het lijntje gehouden.' Is de directie dan wel bij machte om dat nieuwe plan uit te voeren? 'Ik denk dat ze dat wel zijn, maar ik denk alleen dat er binnen ADO onzorgvuldig met mensen wordt omgesprongen. Dat is zo ontstaan.'

Niet betrokken bij zoektocht nieuwe trainer

Het relaas over de cultuur binnen de club, strookt niet met zijn eerdere verklaring over zijn vertrek: zijn adviezen die niet worden opgevolgd. Maar ook dat blijft Jansma een doorn in het oog. Een voorbeeld daarvan zijn de adviezen over een nieuwe trainer. ADO zou in gesprek zijn met de Engelse Alan Pardew. 'Ik heb de naam van Pardew overal in de pers gelezen, maar de adviseurs van de club wisten niet wat de stand van zaken was. Dan adviseer je, terwijl je niet weet dat er al gesprekken gaande zijn. Dat vind ik slordig.'

Ook daar wijst Jansma weer op de zuivere weg: 'Je moet de zuivere weg bewandelen en de mensen die je hebt gevraagd om je te adviseren bij de dingen betrekken.' De voormalig ADO-adviseur vindt de keuze voor Pardew vooral verrassend. 'Ik ken hem niet persoonlijk, maar hij heeft al twintig maanden geen werk en wel wat problemen gehad onderweg. Nu wordt die keuze waarschijnlijk toch gemaakt, terwijl je adviseurs op een zijspoor staan.'

Ernstige zorgen om ADO

Daarnaast wordt er Volgens Jansma ook te snel afscheid genomen van belangrijke mensen binnen de club. 'Kijk naar Groenendijk en Van As. Vergeet niet dat deze mensen ADO de afgelopen twee jaar naar ongekende hoogte hebben gebracht. Daar moet je niet te snel afscheid van nemen en nog belangrijker: de spelers vinden het jammer dat ze weg zijn, die moeten weer afwachten wat er nu gebeurt.'

Jansma maakt zich dat ook 'hartstikke zorgen' om zijn club. 'Dat doet de directie ook. Ik mag hopen dat ze er spelers bij krijgen.' Maar dat is lastig, gezien de financiële situatie van de residentieclub. 'ADO is niet in de situatie dat ze een spits van een miljoen euro kunnen kopen. Voor een nieuwe technisch manager wordt dat het een hele opgave.' Desondanks blijft Jansma fanatiek supporter van de club. 'Ik blijf juichen op de tribune'.