ANWB verwacht woensdag extreem drukke ochtendspits

De boeren zijn van plan om bij ruim veertig distributiecentra voor supermarkten in Nederland te gaan protesteren. Het protest van dinsdagavond zou daar niks aan veranderen. Boerenactiegroep Farmers Defence Force verwacht bij elk distributiecentrum ongeveer 200 tot 1500 betogers, zo schrijft de groep in een brief aan de gemeenten. De rechtbank heeft boeren verboden om de distributiecentra plat te leggen, maar ze mogen er wel actievoeren.

Zeker rondom Den Haag wordt drukte verwacht. 'Door het hele land zijn acties aangekondigd', weet een woordvoerster van de ANWB. 'De meeste locaties zijn niet bekend, maar wat betreft Den Haag weten we dat ze naar het Binnenhof willen gaan.' De boeren komen vanuit allerlei richtingen naar Den Haag. 'Er is een verzamelpunt bij Berkel en Rodenrijs en ook vanuit Noord-Holland komen waarschijnlijk veel tractoren. Daarom verwachten we echt problemen op de A4, A44 en de A13.'

Grote problemen verwacht bij toegangswegen

Op de toegangswegen richting de snelwegen wordt volgens de woordvoerster de overlast groot. 'Op snelwegen is er wat meer ruimte om langzaam rijdend verkeer te passeren, op de toegangswegen is dat niet het geval. Daar kun je geen kant op.'

Een advies voor mensen die woensdagochtend de weg op moeten, is lastig te geven. 'We weten niet precies hoe laat en waar ze precies vandaan komen.' Het enige advies is dan ook: bij het opstaan de actuele situatie checken. 'Aan de hand daarvan moet men bepalen om eventueel later te vertrekken of een andere route te nemen.'