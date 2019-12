Katwijk-aanvoerder Susan over gemiste strafschop: 'Ik liet hem los en dacht meteen: o jee…'

'Afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels was ik nog de gevierde man (Susan maakte toen in de slotfase de winnende treffer red.), en nu verkloot ik het voor de groep', zegt een teleurgestelde Robbert Susan. 'Ik heb geen moment getwijfeld om die strafschop te nemen. Ik heb er al zoveel genomen en als er iemand met die druk kan omgaan, dan ben ik het wel. Maar toen ik hem losliet dacht ik meteen: o jee.. Dan kan je wel door de grond zakken.'

Katwijk had in de 120 minuten bekervoetbal tegen de nummer 18 uit de Keuken Kampioen Divisie genoeg kansen om de overwinning naar zich toe te trekken en de derde ronde van het KNVB Bekertoernooi te bereiken, maar de kansen konden niet worden benut. 'Ik denk dat er vandaag maar één ploeg was die de overwinning verdiende', aldus Susan. 'We speelden zo goed, en waren ook in de competitie al goed bezig de laatste tijd. Vandaag had de kers op de taart moeten zijn.'

ADO-huurling Asmelash

In het elftal van TOP Oss speelde Hennos Asmelash, huurling van ADO Den Haag, de hele wedstrijd mee. Asmelash vond de overwinning van TOP terecht. 'Je weet natuurlijk dat het wel eens een lastige avond zou kunnen worden. We hadden gehoopt dat we de wedstrijd gewoon binnen de 90 minuten konden beslissen. Maar op deze manier verder bekeren is natuurlijk ook mooi. Ik vond niet dat Katwijk domineerde, ons veldspel was ook prima.'