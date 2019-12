Voorzitter De Haagse Hogeschool vertrekt: 'Blij met huidige stabiliteit'

Leonard Geluk verlaat De Haagse Hogeschool. Hij wordt algemeen directeur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij begint daar in april. Geluk was sinds 2014 voorzitter van het college van bestuur van De Haagse Hogeschool.

Geluk noemt in een verklaring de jaren dat hij voorzitter van De Haagse Hogeschool was 'een spannende fase van ontwikkeling'. 'Mijn belangrijkste opdracht was het versterken van de herkenbaarheid van De Haagse.' Speerpunten waren internationalisering, wereldburgerschap en bekend staan als een netwerkhogeschool. 'Ik ben blij met de huidige stabiliteit van de hogeschool en ik heb er alle vertrouwen in dat de opgaande lijn wordt voortgezet.'

Toch kwam de school de laatste jaren herhaaldelijk negatief in het nieuws. Zo klaagde een groep anonieme personeelsleden in 2017 over een 'verziekte bestuurs- en managementcultuur en belangenverstrengeling'. Bestuursvoorzitter Geluk en een ander collegelid kregen er in deze brief hard van langs, maar na een onderzoek door een onafhankelijk bureau werden er geen integriteitsschendingen geconstateerd. Verder kreeg de school een aantal jaar op rij een slechte beoordeling in de Keuzegids HBO, al gold die slechte beoordeling niet voor alle opleidingen.