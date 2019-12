Keurige drankrijder was even de weg kwijt: 'Dit wil ik nooit meer meemaken'

'Dat u nog kon rijden is een godswonder', vindt de politierechter. Dirk kan alleen maar zeggen dat het hem spijt: 'Dit wil ik nooit meer meemaken', zegt hij. Schuldbewust zit de man van middelbare leeftijd in het verdachtenbankje. Hij lijkt zich te schamen dat hij het zover heeft laten komen, al is het niet de eerste keer.

Dirk heeft een baan, een huis en een gezin. Hij is keurig gekleed, zijn grijze haren zijn wat verwaaid. Zo op het eerste gezicht heeft hij zijn leven op orde. Maar door tegenslagen op zijn werk, met zijn gezondheid en een 'ingewikkelde' situatie met zijn dochter raakt hij even de regie kwijt. 'Ik zat in een zwarte periode', legt hij uit aan de rechter. Dirk begint te drinken om zichzelf te verdoven.

Na een gesprek met zijn chef, afgelopen september, gaat Dirk op een werkborrel stevig aan de drank. Rond vijf uur 's middags plukken agenten hem van de provinciale weg bij Waddinxveen. Een andere automobilist ziet Dirk in zijn auto slingeren en belt de politie. Dirks verhaal dat hij 'maar twee biertjes op heeft', houdt niet lang stand. Hij blaast 1015 ugl. Bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid.

'Dat u uw auto nog kon vinden'

De officier van justitie is verbaasd dat Dirk zijn auto überhaupt nog terug heeft kunnen vinden in zijn toestand. Het promillage dat de spijtoptant blaast behoort volgens de officier tot de 'buitencategorie'. Hij is streng voor Dirk, ondanks diens spijtbetuiging. Wel houdt hij er rekening mee dat de verdachte zelf hulp zocht.

Maar de officier wil ook een duidelijke grens trekken: 'Heel veel begrip van mijn kant hoor', richt hij zich direct tot Dirk. 'Maar als er straks ongelukken gebeuren dan is dat begrip echt weg. Dan wordt uw probleem het probleem van een ander en dat is niet te verkopen.' Omdat Dirk in 2015 ook als eens in de fout ging met alcohol in het verkeer eist de officier nu 60 uur werkstraf en een rij-ontzegging van een jaar.

'U was de weg kwijt'

Dat Dirk een jaar zijn rijbewijs in zou moeten leveren is lastig, vindt zijn advocaat. Hij heeft het nodig voor zijn werk. Omdat het de tweede keer is, moet hij straks ook opnieuw rij-examen doen en dan zit hij nu ook voor de rechter. Ze vindt dat hij drie keer gestraft wordt. Daarom vraagt ze de rechter wat milder te zijn.

Toch is het is vooral de houding van Dirk zelf die zal leiden tot een minder zware straf dan de eis van de officier. 'Er komen hier mensen binnen die zuipen zich klem en doen dan alsof het ze niks interesseert, dat heeft u niet', zegt de rechter. 'U was de weg kwijt. Ik heb niet het idee dat u bewust anderen in gevaar wilde brengen.'

'Niet de eerste keer'

Toch wil ze de zaak niet af doen met een geldboete omdat Dirk zo 'ontzettend veel te veel' had gedronken en omdat het niet de eerste keer is. Het wordt een werkstraf van 40 uur, een half jaar geen rijbewijs en nog eens een voorwaardelijke intrekking van een half jaar, als waarschuwing voor als het nog een keer fout gaat.

Dirk zal dus een paar maanden met het openbaar vervoer moeten reizen voor zijn werk. 'Het is een belasting', vindt hij. Maar zoals hij het vertelt, lijkt het niet onmogelijk. Dirk lijkt vooral blij dat hij zijn leven weer op de rit heeft. De therapie bij de verslavingskliniek werkt en het gaat beter met hem: 'Ik heb het gevoel dat ik de regie weer heb.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

