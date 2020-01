Laatste oud en nieuw van Zoetermeerse burgemeester Aptroot: 'Ik ben niet aan pensioen toe'

'Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik aan pensioen toe ben, maar ik word wel 70 en ik ga stoppen. Ja, dat is zo.' Geflankeerd door twee politiemensen loopt Charlie Aptroot naar de Markt. Het is 23.45 uur, de Markt druppelt langzaam vol met mensen die op het vuurwerk afkomen. Niets doet vermoeden dat dit de laatste oud en nieuw wordt voor Aptroot als burgemeester van Zoetermeer. 31 maart gaat hij met pensioen.

Hij lijkt iedereen op de markt te kennen. Al handenschuddend en praatjesmakend wandelt Aptroot doodgemoederd over de Markt. Een praatje hier, een praatje daar. Hij herkent ook een man die nog maar anderhalf jaar in Zoetermeer woont, maar die hij ooit in het stadshart heeft gesproken tijdens een werkbezoek. Hij gaat met zijn vrienden en de burgemeester op de foto. Ameen weet niet dat Aptroot er over een paar maanden mee stopt. 'We hebben echt een goeie burgemeester', zegt hij wat geschrokken van het nieuws. 'Hij is echt lief en hij is echt goed.'

De klok op de markt telt onverbiddelijk naar 0.00 uur, het jaar van de pensionering. Vanaf tien seconden voor twaalf wordt er hardop meegeteld door de honderden toeschouwers. Dan barst het vuurwerk los. Charlie Aptroot loopt naar zijn politiechef en andere mensen die hij een gelukkig nieuwjaar wenst. Knallend begint zijn pensioenjaar. 'Het had wat drukker mogen zijn', zegt hij. De Markt staat niet helemaal vol. 'Het is nu de vierde keer dat we dit doen en ik zie toch dat mensen het fijn vinden dat er mooie dingen in de stad gebeuren.'

Rondrit door de stad

Aptroot rijdt geregeld met de politie mee. Dat doet hij op uitgaansavonden, maar ook met oud en nieuw. Op oudejaarsavond rijden ze eerst meldingen af. Er gebeurt altijd wel wat in de stad. 'We gaan ook altijd naar het Langeland Ziekenhuis. Hopelijk horen we daar dat er niet al te veel mensen gewond zijn geraakt. En straks gaan we kijken bij Silverdome waar het jongerenfeest wordt gehouden', zegt hij.

Maar de eerste stop is bij een fikkie in een woonwijk. Dat mag niet meer in Zoetermeer. Vuurtjes moeten in oliedrums worden gestookt en niet los op straat. Aptroot loopt doelbewust naar een paar feestvierders voor het café op de hoek. Eentje heeft net nog een houten plaat op het vuur gegooid. Aptroot is resoluut: dit kan niet. De man geeft de burgemeester gelijk en schudt hem de hand. Straks komt de brandweer blussen. 'Ah het is toch maar één keer per jaar een feestje', zegt hij als de burgemeester is doorgelopen. Hij vindt dat Aptroot in zijn burgemeesterscarrière meer dingen heeft afgeschaft die wat hem betreft hadden mogen blijven. 'Het is niet de beste burgemeester die we ooit gehad hebben', verzucht hij. Om zich daarna weer vol overgave in de feestvreugde te dompelen.

Levendig stadshart

De nacht is nog betrekkelijk jong als Aptroot aankomt in het Stadshart. De horeca gaat net open voor de feesten. De sfeer is gemoedelijk, echt druk is het nog niet. 'Kom om zes uur nog maar eens terug als de cafés uitgaan, dan ziet het hier zwart van de mensen', lacht de burgemeester. Weer is het veel handjes schudden en praatjes maken. Aptroot is zichtbaar, en de mensen kennen hem.

Ook bij het jongerenfeest in de Silverdome wordt hij van harte welkom geheten. 'Mooi he', zegt hij wijzend op vier grote touringcars die op het parkeerterrein staan. 'We hebben pendelbussen geregeld die jongeren ophalen uit alle stadsdelen en hier naartoe brengen.' Binnen knalt de muziek door de zaal, de sfeer is uitgelaten en gezellig. Aptroot is met zijn 69 jaar veruit de oudste en hij valt ook beetje uit de toon in zijn keurige wollen jas, maar ook hier kent hij jongeren en praat hij gezellig met een groepje. 'Hij kent mijn vader en daarom herkende hij mij', zegt een van de jongens.

Trots

En voelt de avond nu als de laatste oud en nieuw als burgemeester? Aptroot moet erom lachen: 'Als iedereen me eraan blijft herinneren wel.' Hij vindt dat het goed gaat met Zoetermeer. 'Het levendige Stadshart waar eerst bijna niets zat, maar nu vol zit met horeca. Vroeger was het met oud en nieuw vaak een veldslag met de ME maar nu met dit jongerenfeest en het centrale vuurwerk is het gewoon gezellig relaxt een feestje vieren. De woningbouw gaat goed. Zoetermeer ontwikkelt zich in een positieve richting', zegt hij als een echte burgemeester. Dat is hij ook, tot 31 maart en dan lonkt het pensioen. Maar tot die tijd blijft hij burgemeester en staat hij dus ook bij de grote brand die nieuwjaarsnacht uitbrak in bedrijfspanden aan de Industrieweg.