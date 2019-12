Geen bewijs dat man uit Benthuizen zijn vrouw in Thailand heeft gedood

Bert den D. uit Benthuizen is vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw. De 49-jarige man werd ervan beschuldigd in 2007 de hand te hebben gehad in de verdwijning van zijn echtgenote in Thailand. Den D. heeft dat altijd ontkent. Justitie eiste twee weken geleden elf jaar cel. Volgens de rechtbank is er echter geen direct bewijs voor de manier waarop Rose is overleden. Ook de getuigenverklaringen waren niet voldoende om Den D. te veroordelen.

De Nederlander woonde met zijn Maleisische vrouw Rose in het zuidwesten van Thailand, samen met hun destijds 3-jarige zoontje. In november 2007 verdwijnt Rose, nadat ze heeft gezegd dat ze naar haar moeder in Maleisië gaat. Volgens de moeder heeft haar dochter op de avond van haar verdwijning in paniek gebeld en gezegd 'als ik er over drie dagen niet ben, bel dan de politie.'

Maar volgens Den D. is zijn vrouw boos richting haar moeder vertrokken, na een woordenwisseling met hem. Het is volgens Den D. niet voor het eerst dat Rose dat doet en hij maakt geen melding van haar verdwijning. Wel gaat hij een maand later met zijn zoontje naar zijn vader in Spanje, en daarna naar Nederland. Het lichaam van Rose wordt bijna een jaar later gevonden in de beerput naast hun huis. Omdat het zo lang geduurd heeft kan er geen doodsoorzaak meer worden vastgesteld.

Gewurgd

Justitie gelooft het verhaal van Den D. niet en vindt het verdacht dat hij de vermissing van zijn vrouw nooit heeft gemeld, maar doodleuk met zijn zoontje is vertrokken. Volgens het OM heeft hij Rose gewurgd en in de beerput gegooid. De beerput was dichtgemetseld, volgens justitie een duidelijke aanwijzing dat het geen ongeluk is geweest.

Bij de behandeling van de zaak twee weken geleden zei de verdachte dat hij heeft gewacht tot zijn vrouw weer thuis kwam, ze was al vaker vertrokken en weer teruggekomen, en dat hij zich erbij had neergelegd dat ze hem had verlaten toen ze niet meer terugkeerde. Hij ontkende in alle toonaarden haar vermoord te hebben. Zijn advocaat, Saskia Koerselman, betoogde dat er geen bewijs van doodslag is als er geen doodsoorzaak kan worden vastgesteld.

Geen bewijs

De rechtbank oordeelt dat het verhaal van Den D. weliswaar raar klinkt, maar is het eens met de advocaat dat er geen bewijs is dat de man de dood van Rose op zijn geweten heeft. Er is zelfs geen bewijs dat ze met geweld om het leven is gebracht. Daarom wordt de verdachte vrijgesproken.

De opluchting bij de betrokkenen is groot. Den D. valt na de uitspraak zijn zoon in de armen. Advocaat Koerselman zegt: 'Er is echt geen enkel bewijs dat cliënt dit gedaan heeft, dus een terecht en juist vonnis.'