Gemeenteraad Rijswijk geeft groen licht voor plannen winkelcentrum In de Bogaard

De gemeenteraad van Rijswijk is dinsdagavond akkoord gegaan met het plan voor In de Bogaard. Om de leegstand in het winkelcentrum aan te pakken gaat ongeveer een derde van de winkelruimte verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen ongeveer tweeduizend woningen. De eerste werkzaamheden voor een groener Bogaardplein moeten halverwege volgend jaar beginnen. De echte herontwikkeling gaat in 2021 van start.

In de Bogaard is het oudste overdekte winkelcentrum van Nederland. Door de opkomst van het internetshoppen en de economische recessie is het winkelaanbod hier de laatste jaren sterk afgenomen. Meer dan dertig procent van het winkelcentrum staat leeg, terwijl er in Rijswijk een grote vraag naar woningen is. Vandaar dat er een plan ontwikkeld is om van het Bogaard gebied een levendig stadscentrum te maken.

Het winkelcentrum gaat in het plan ingrijpend veranderen. De winkelruimte wordt met twintigduizend vierkante meter verkleind. Ook worden leegstaande kantoorpanden gesloopt. Daarvoor in de plaats komen tweeduizend woningen, waarbij de focus ligt op het middeldure huur- en koopsegment. Verder wil de gemeente meer horeca en terrassen mogelijk maken in het winkelgebied.

Volwaardig stadshart

Het plan voor het winkelcentrum werd eerder dit jaar al gepresenteerd. Dinsdagavond ging de gemeenteraad akkoord met de plannen. 'Dat het Masterplan nu werkelijk uitgevoerd kan worden is fantastisch', zegt wethouder Armand van de Laar (Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer). 'Het plan biedt veel kansen op het gebied van wonen, winkelen, werken en recreëren.'

Het nieuwe stadscentrum moet niet alleen levendiger worden, maar ook groener. Vandaar dat volgend jaar wordt begonnen met het vergroenen van het Bogaardplein. In 2021 zou dan begonnen kunnen worden met de sloop en herbouw van De Terp (een van de gebouwen van het winkelcentrum). 'Het plan vergroot de aantrekkelijkheid van een levendig stadscentrum voor bewoners en bezoekers', vervolgt de wethouder. 'Ook door groen en sfeer aan te brengen krijgt het gebied een enorme impuls waardoor het tot een volwaardig stadshart kan uitgroeien.'