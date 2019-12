Problemen op kinderafdelingen ziekenhuizen door RS-virus en tekort verpleegkundigen

Nu het RS-virus losgebarsten is en veel, met name kleine, kinderen besmet zijn, worden de tekorten aan verplegend personeel op de kinderafdelingen in onze ziekenhuizen pijnlijk duidelijk. Het Haaglanden Medisch Centrum heeft al één kindje moeten verwijzen naar België.

Het RS-virus komt vooral in de winter voor. Het virus veroorzaakt vooral ernstige ziekte bij jonge baby's die benauwd worden door een ontsteking van de kleine luchtwegen of een longonsteking.

Kinderen die het RS-virus oplopen worden naar het ziekenhuis gestuurd, maar daar hebben ze in toenemende mate een tekort aan kinderverpleegkundigen. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde, Karoly Illy, is de nood het hoogst in de Randstad. 'We zien in heel Nederland een tekort, maar ik vermoed dat door de overspannen woningmarkt, verpleegkundigen eerder uitwijken naar gebieden buiten de Randstad.'

Dit doen de ziekenhuizen in de regio

Alle ziekenhuizen in de regio herkennen het probleem en zoeken zo naar eigen oplossingen:

Alrijne Ziekenhuis: de minst urgente gevallen moeten terug naar de huisarts. 'Ondertussen zijn we intern hard aan het werven opdat gewone verpleegkundigen zich om laten scholen tot kinderverpleegkundige.'

de minst urgente gevallen moeten terug naar de huisarts. 'Ondertussen zijn we intern hard aan het werven opdat gewone verpleegkundigen zich om laten scholen tot kinderverpleegkundige.' Langeland Ziekenhuis: het personeel wordt maximaal ingezet en er wordt kritisch gekeken naar de opname en ligduur van de patiënt.

het personeel wordt maximaal ingezet en er wordt kritisch gekeken naar de opname en ligduur van de patiënt. LUMC: er wordt uitgeweken naar verpleegafdelingen en als nodig naar de volwassen Intensive Care.

er wordt uitgeweken naar verpleegafdelingen en als nodig naar de volwassen Intensive Care. Reinier de Graaf Ziekenhuis: anticipeert al jaren op het RS-virus en heeft kinderverpleegkundigen achter de hand in de winter.

anticipeert al jaren op het RS-virus en heeft kinderverpleegkundigen achter de hand in de winter. Groene Hart Ziekenhuis: 'Gelukkig is de bezetting op onze kinderafdeling op orde en hebben wij op deze afdeling geen personeelskrapte. De afgelopen periode hebben wij wel van andere ziekenhuizen kinderen doorverwezen gekregen.'

Plek gezocht

Dat is dan ook de trend: doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. Illy van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde spreekt van schrijnende gevallen. 'Ik werk als kinderarts in Tiel en werd gister gebeld door een kinderarts uit Hoofddorp die een kind elders wilde plaatsen uit capaciteitstekort. Ik was het zeventiende ziekenhuis dat hij aan de lijn had.

In de regio Haaglanden is nu een pilot gaande waardoor deze zoektocht vergemakkelijkt wordt. Er is een website in de lucht waar de ziekenhuizen in de regio op in kunnen loggen. Op die site is in één oogopslag te zien welk ziekenhuis nog plaats heeft op de kinderafdeling. We willen deze site zo snel mogelijk uitrollen over heel Nederland.'