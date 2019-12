Vijf auto’s delen met veertig anderen? Het gebeurt in de Haagse Bomenbuurt

In de Bomenbuurt in Den Haag is een deelauto-project gestart

Autodelen wint in Den Haag aan populariteit. Het afgelopen jaar steeg het aantal auto's dat met meerdere bestuurders wordt gedeeld in Den Haag van 2600 naar 3700. Omdat de gemeente autodelen het beste stimuleert heeft het stadsbestuur woensdag de Autodeel Award van natuurorganisatie Natuur & Milieu gewonnen. Een van de Haagse projecten die het stadsbestuur ondersteunt is het project DEEL in de Bomenbuurt. Bijna dertig huishoudens delen vijf auto's.

Henk Kruithof heeft zich samen met zijn vrouw Vera Holland-Kruithof aangesloten bij het autodeel-project in de Bomenbuurt. In totaal 29 huishoudens met ongeveer veertig bewoners hebben een bewonerscoöperatie opgericht en die heeft vijf leaseauto’s aangeschaft waarvan drie elektrisch. De auto's staan verdeeld over de wijk. Met behulp van een app kunnen deelnemers een auto reserveren en de auto openen.

'Toen we een flyer over dit project in onze brievenbus kregen hebben we niet lang na hoeven denken', zegt Henk Kruithof. 'We wisten al snel dat we dit wilden doen. Dat komt vooral omdat wij ons enorm storen aan alle auto’s die ongebruikt geparkeerd staan in de stad. Ook de uitstoot is ons een doorn in het oog en nu hebben we de kans om elektrisch te rijden.'

Duurzamer rijden

Bij de oprichting van de bewonerscoöperatie zijn de deelnemers ondersteunt door de non-non-profitorganisatie DEEL. De organisatie wil het project over het hele land uitrollen. 'Dat doen wij omdat we het te gek vinden om mensen bij elkaar te brengen'. zegt Irene Rompa van DEEL. 'Bovendien vind ik dat er veel te veel auto’s in het publieke domein staan. Ook dragen we bij aan een beter milieu omdat mensen duurzamer gaan rijden.’

Volgens Rompa is een deelauto goed voor de portemonnee. 'Deelnemers zijn veel goedkoper uit dan als ze een eigen auto hebben', zegt ze. 'Ze betalen maximaal 2,60 euro per uur en 0,26 cent per kilometer voor een grote auto en 0,23 cent voor een kleine.'

Nationale Autodeel Award

De gemeente Den Haag stimuleert projecten zoals deze want ook het stadsbestuur vindt dat er teveel auto’s in de stad zijn. Voor deze inzet heeft wethouder Robert van Asten (D66) woensdag de Nationale Autodeel Award ontvangen uit handen van minister Stientje van Veldhoven (D66). Eindhoven, Rotterdam en Utrecht waren ook genomineerd.

'We hebben verschillende subsidieregelingen zodat projecten gestart kunnen worden', legt wethouder Robert van Asten uit. 'Daarnaast geldt voor bijvoorbeeld DEEL in de Bomenbuurt dat deelnemers hun eigen auto tijdelijk in een stallingsgarage kunnen plaatsen. Dan hebben ze de kans om te kijken of het project daadwerkelijk iets voor ze is.' Na een half jaar verloopt deze 'probeerperiode'.

Vervuilende auto

Voor Henk en Vera Kruithof was dit extra zetje niet nodig. Ze hebben hun eigen vervuilende diesel direct naar de sloop gebracht. 'We hadden de auto ook kunnen verkopen maar dan zou iemand anders erin rond rijden en het milieu belasten. Dat wilden we niet.'

Het project is pas een paar dagen van start maar tot nu toe bevalt het prima, alhoewel het ook wennen is. 'Als je een eigen auto voor de deur hebt staan dan hoef je niets te regelen', zegt Kruithof. 'Nu ben je tijd kwijt aan het reserveren van de auto en ernaar toe lopen. Ook kan het zijn dat de auto's allemaal in gebruik zijn. Als dat het geval is kunnen we gebruik maken van Greenwheels en hebben we alsnog een auto. Met autodelen moet je gewoon rekening houden met anderen. Maar dat hebben we er graag voor over. Indianen zeggen: je moet keuzes maken voor de komende zeven generaties.'